Il sindaco sulla Paita "Abbiamo svoltato"

Un primo passo per il futuro della Calata Paita atteso da oltre un secolo. Il sindaco Pierluigi Peracchini commenta l’esito positivo della gara per la concessione degli spazi di ’Aspettando il Waterfront’. "Il futuro della Calata Paita dopo ben 133 anni ritorna alle funzioni urbane. Una scelta che la nostra amministrazione comunale ha preso, insieme all’Autorità Portuale, sia per rimuovere i container dal centro città, ma anche per far rivivere l’area come un luogo dedicato allo svago, al divertimento, allo sport e anche al divertimento aggiungendosi all’operazione Pinetina e al Dialma Ruggiero". A novembre ci sarà l’avvio dei lavori per la stazione crocieristica. "Per continuare - conclude Peracchini - la sinergia tra enti avviata nel 2018 con cui abbiamo disegnato il nuovo volto di questa città. Quindi faccio un augurio di buon lavoro agli imprenditori locali che si sono aggiudicati la concessione degli spazi".