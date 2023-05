Il sindaco Sisti alla carica "Il viadotto da solo non va Finanziare il secondo lotto"

Se la zona interessata al progetto da sempre si chiama la Macchia un motivo dovrà esserci. Terreni agricoli, campi incolti e viottoli che un tempo venivano attraversati dai mezzi di fortuna utilizzati dai contadini si sono evoluti nei tempi moderni. Pur sempre però con una logica moderazione del traffico collegato alle dimensioni delle strade. Il pensiero che quell’area possa diventare uno sviluppo della viabilità non è mai stato apprezzato. Neppure dalla sindaca Paola Sisti che ha accettato a malincuore il progetto ’ereditato’ e non lo ha ostacolato. Chiedendo però garanzie sul Lotto 2 delle opere a ora finanziato solo nella parte progettuale.

"Continuo a pensare – ha spiegato Sisti – che questa infrastruttura da sola rappresenti un problema più che una opportunità. Per questo occorre trovare i finanziamenti per il Lotto 2 che metta in ordine la zona santostefanese e le vie Tavilla e Giuncaro e risponda a una viabilità di vallata. Ho sempre sostenuto la necessità della nuova Variante Cisa che sia funzionale non soltanto a Santo Stefano ma dia respiro a tutto il territorio".

Il ponte parte da lontano e le prime presentazioni vennero affrontate dalla giunta precedente a quella Sisti e da un’altra amministrazione regionale. "Ho trovato un progetto pronto – continua Sisti – e finanziato per cui non mi sono certo messa di traverso ben comprendendo le difficoltà dei residenti di Follo e Bolano. Ma dal principio ho sempre sostenuto che la sola realizzazione della bretella Santo Stefano-Ceparana non avrebbe risolto il problema ma ne avrebbe creati altri, soprattutto nella zona della Macchia. Lancio un nuovo appello affinchè si trovino i finanziamenti per tradurre il progetto della seconda parte di lavori in un’opera concreta".

Durissima la consigliera comunale di maggioranza Eva Battistini, di Rifondazione: "Un’opera sulla quale ho sempre rimarcato la contrarietà rafforzata dalla concreta prospettiva che le rampe di Ceparana diventino permanenti. Ricordo che la contrarietà al ponte Santo Stefano-Ceparana è tra i punti fondamentali del programma su cui si basa la nostra alleanza. Ho presentato una mozione che parte dalla considerazione che il Piano territoriale regionale non può essere condivisibile: propone una visione di sviluppo orientata alla salvaguardia degli interessi delle imprese piuttosto che alla tutela di ambiente e paesaggio".

Massimo Merluzzi