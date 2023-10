Il Silenzio del Cardarelli. Note di dolore a Lampedusa dieci anni dopo la strage

Partecipare ed emozionarsi, suonare e far emozionare. Su invito del Comune di Lampedusa, del ministero dell’Interno e di Vito Fiorino – il pescatore che il 3 ottobre del 2013 salvò 46 naufraghi – una delegazione del liceo musicale Cardarelli, guidata dal professor Lorenzo Cimino, ha partecipato all’iniziativa ‘3 ottobre - 10 anni dopo’, avendo l’onore di suonare il Silenzio alle 3,15 in commemorazione delle 368 vittime di quel tragico giorno.

I giovani spezzini Jacopo Mora, Samuele Varsi, Enrico De Toma, Tomas Manichini, Riccardo Cecchi e Andrea Bernardini si sono espressi sul palco riscuotendo un grande successo, frutto di diversi anni di studio. Prima tappa del percorso della memoria che si è poi spostato verso la Porta d’Europa, monumento simbolo dell’accoglienza, appunto il Silenzio, che è stato suonato all’ora esatta della strage davanti al memoriale ‘Nuova speranza’ in piazza Piave. Un momento di raccoglimento nel decennale del naufragio, persone morte annegate a poche miglia dalla costa dell’isola. "I loro nomi – racconta Cimino – sono stati letti davanti al monumento che li ricorda, alla presenza di alcuni superstiti e dei familiari di chi, invece, purtroppo non ce l’ha fatta". L’imbarcazione affondata era un peschereccio libico di circa 20 metri partito dal porto di Misurata con a bordo centinaia di migranti, in gran parte provenienti dall’Eritrea e dall’Etiopia. "Il naufragio di Lampedusa viene classificato come una delle maggiori catastrofi navali avvenute nel Mar Mediterraneo dall’inizio del secolo". La causa del naufragio fu il blocco dei motori dell’imbarcazione a meno di un miglio dalle coste dell’isola; a quel punto un membro dell’equipaggio incendiò uno straccio, provocando del fumo che spaventò le centinaia di migranti. Lo spostamento dei passeggeri a bordo dell’imbarcazione provocò il ribaltamento del peschereccio che, dopo essere ruotato tre volte su se stesso, colò a picco.

"Poter partecipare a queste celebrazioni – conclude Cimino – è stato per me e per gli studenti del liceo un’esperienza unica sia sotto il profilo umano, che musicale. Emozionante l’esecuzione del Silenzio alle 3 del mattino di fronte ad una piazza gremita di gente in raccoglimento. Sicuramente i ragazzi porteranno quest’esperienza nel cuore e sarà, come lo è per me, un accrescimento culturale ed emotivo". Il gruppo di musicisti spezzini che frequentano il liceo Cardarelli, sempre mettendosi in evidenza con ottime apprezzate esecuzioni, ha inoltre suonato e partecipato a numerose manifestazioni presenti sull’isola nel corso della settimana dedicata alla commemorazione della strage.

Marco Magi