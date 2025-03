"Il servizio pediatrico “Conti“ venga confermato al Felettino"

E’ attivo dall’anno 2011 all’ospedale Sant’Andrea di Spezia il pronto soccorso pediatrico intitolato al piccolo “Francesco Conti“. I consiglieri Roberto Centi, Patrizia Flandoli, Giorgia Lombardi di LeAli a Spezia Alleanza Verdi e Sinistra hanno presentato una interrogazione.

Che cosa chiedete?

"Che si rispetti il protocollo d’intesa del 2011 tra Regione Liguria, Comune della Spezia, Asl 5, associazione culturale “Francesco Conti“, associazione nazionale mutilati invalidi civili che prevede che all’atto della realizzazione del nuovo Felettino sia realizzato un pronto soccorso pediatrico intitolato a Francesco Conti".

Quali sono le azioni da adottare?

"Intanto che pervengano in tempo utile da parte di Regione Liguria, dei responsabili del progetto del Felettino o dal Gaslini cui è stato ceduto il ramo d’azienda in oggetto a Asl e Comune le planimetrie dei reparti e dei servizi, in modo da potere verificare la congruità e la logistica degli spazi dedicati a pediatria, neonatologia, ostetricia, ginecologia, pronto soccorso e pronto soccorso pediatrico".

Era così necessaria l’interpellanza?

"E’ una richiesta a sindaco e assessore per sapere se siano a conoscenza del protocollo e ci sia l’intenzioneci confermare il servizio anche nel nuovo Felettino".