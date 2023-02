"Il segreto? Un curriculum scritto bene"

Non solo lavoratore, ma anche individuo con una propria sfera di emozioni e alla ricerca dell’equilibrio tra la vita privata e un impiego che soddisfi le aspettative. Il mondo del lavoro sta cambiando, lentamente, ma è in evoluzione. La pandemia ha portato molti a rivalutare gli affetti famigliari e ha permesso di riflettere sul come impieghiamo il nostro tempo, oltre che alla quantità di tempo libero che effettivamente ci resta. Il lavoro non è più visto soltanto come un’attività da svolgere per guadagnarsi da vivere, diventa anche una parte integrante della nostra vita che incide sul nostro essere in maniera positiva oppure negativa. All’interno del Talent Day è stato dato spazio anche alla persona con banchi dedicati al personal branding e al benessere sui luoghi di lavoro, un segno dei tempi che non è sempre scontato trovare in questo tipo di eventi. La coach Marina Ferrari da oltre 10 anni si occupa proprio di questo tema e al Terminal Crociere ha parlato con tanti giovani ancora studenti ai quali ha illustrato un metodo per comprendere il proprio stato d’animo. Come formatrice ha messo in evidenza proprio questo aspetto. "Ho visto nelle nuove generazioni una diversa sensibilità sul tema della salute mentale ed emozionale, per tanti è importante sentirsi bene nell’ambiente di lavoro e crescere anche a livello personale oltre che professionale. L’empatia è diventata una componente importante sia nella scelta di un dipendente sia nella preferenza verso un’impresa anziché un’altra – sottolinea Ferrari – non bisognerebbe mai tagliare sulla formazione per quanto riguarda le soft skills e la gestione dello stress, perchè la capacità di gestire i conflitti è fondamentale per il buon funzionamento dell’azienda e per creare sinergia all’interno degli uffici". Un curriculum scritto bene dovrebbe sempre trasmettere qualcosa sulla persona che si candida per una posizione.

A mettere in evidenza questo aspetto è Filippo Saini, Head of Jobs di Infojob una piattaforma di contatto tra persone in cerca di lavoro e aziende. "In Italia su molti aspetti siamo indietro, manca la capacità di ’vendersi bene’ sia per quanto riguarda le imprese che per gli aspiranti lavoratori, è importante catturare l’attenzione su qualcosa che ci caratterizza e anche la stesura del curriculum non è banale, per questo forniamo un servizio di consulenza dedicato. Una nuova consapevolezza si fa strada anche sul mondo del lavoro e le nuove generazioni guardano a diversi aspetti: un’impresa capace di ascoltare è un’impresa vincente.

Ginevra Masciullo