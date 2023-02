Il sassofono di Rosselli alla ’Jam’

Dopo la partenza con il botto nella serata inaugurale della rassegna ‘Jam del Pin’, organizzata in collaborazione tra Pin La Spezia e l’associazione Fare Jazz – con la direzione artistica di Matteo Cidale, in collaborazione con Verbena Jazz Records, Nk Studio, Where Magic Happens – stasera sarà protagonista il giovane sassofonista marchigiano Leonardo Rosselli. Accompagnato dalla ritmica fissa composta da Leonardo Corradi al piano Diego Piscitelli al contrabbasso e Matteo Cidale alla batteria, inizierà il concerto, seguito dalla jam, alle 21.30 (alle 19.30 early session). Classe 1995, diplomato in sassofono al Conservatorio Rossini di Pesaro, ha avuto occasione di suonare con artisti del calibro di Fabrizio Bosso, Javier Girotto, Pietro Tonolo, Enrico Rava, David Murray, Dave Weckl, Mike Stern è molti altri. Info: 331 6818352.