Il sassofonista Imparato da Pin La jam dedicata a Dexter Gordon

Anche giovedì scorso le Jam del Pin hanno registrato il tutto esaurito e stasera, dalle 21.30 (la early session dalle 19.30) nell’area della Pinetina, sarà la volta del sassofonista spezzino Andrea Imparato, che dedicherà la jam a Dexter Gordon, di cui ricorre quest’anno il centenario dalla nascita. Nell’appuntamento curato dall’associazione Fare Jazz in collaborazione con Verbena Jazz Records, Nk Studio, Where magic Happens e Jazzit, sarà accompagnato dal trio resident: Leonardo Corradi al piano, Diego Piscitelli al contrabbasso e Matteo Cidale alla batteria. Incoraggiato e spesso affiancato da papà Luciano, bassista e cantante, Imparato è arrivato presto a collaborare con alcuni importanti musicisti di fama internazionale, tra cui Dado Moroni, Guido Manusardi, Scott Hamilton, Jimmy Cobb, Bobby Durham, Ralph Sutton e Steve Grossman. Nel corso della sua carriera sono moltissime le sue partecipazioni a Festival e a produzioni radio televisive per la Rai. Info: 331 6818352.