Il salto di Percorsi nel Blu Certificazione europea per le ricerche marine

Dopo 12 anni dalla sua nascita il Progetto ecoformativo Percorsi nel Blu dell’Istituto ISA2 della Spezia-Portovenere corona il suo costante impegno nella promozione dell’alfabetizzazione all’oceano (ocean literacy) e della ricerca partecipata (citizen science) presso i siti costieri del Mar Ligure di Levante ed Alto Tirreno, ottenendo il prestigioso riconoscimento di European Blue School ed entrando a far parte della Rete Europea delle Blue Schools. La certificazione è stata concessa dall’EU4Ocean Coalition, fondata dalla Commissione Europea-Direzione Generale degli Affari Marittimi e della Pesca (DG Mare). Un ulteriore passo avanti compiuto dal progetto dell’ISA2, frutto di una presenza ben radicata sul territorio e di un coordinamento efficace che Percorsi nel Blu ha attuato nel tempo, tra gli enti e le istituzioni coinvolte. Il format progettuale sviluppato a partire dal 2011, ha promosso, con continuità formativa, il coinvolgimento di migliaia di bambini, studenti, famiglie, docenti e cittadini volontari all’interno di attività di monitoraggio costiero presso i siti costieri del Santuario dei cetacei “Pelagos”. Nel corso di questi anni di didattica e ricerca, Erika Mioni, docente e biologa responsabile del progetto, ha portato Percorsi nel Blu ben oltre la sua dimensione scolastica, creando sinergie e collaborazioni con ricercatori di università e centri di ricerca, istituzioni ed associazioni, mirate alla promozione di azioni di sensibilizzazione, raccolta di dati, pulizia dei litorali e pubblicazione dei risultati in contesti congressuali internazionali.

La raccolta dei dati effettuata presso le marine del golfo, ad esempio, ha permesso di registrare per la prima volta in Italia (Favorinus ghanensis) e nel Mar Ligure (Okenia cf. longiductis, Runcina brenkoae, Doto cervicenigra) la presenza di alcune specie aliene ed indigene di Molluschi Eterobranchi mai segnalati prima. A partire da Novembre 2022, il progetto Percorsi nel Blu ha lanciato la sua sfida educativa di Blue School Europea nel voler “comunicare coinvolgendo”, raggiungendo in sei mesi di attività: 322 docenti, 1.044 studenti (911 under 16, 133 over 16), 2.088 genitori, 1.700 soci delle associazioni in partnership, per un totale di almeno 5.154 persone raggiunte. L’attività continua, in un crescendo radicamento sul territorio.