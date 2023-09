Il Salone di Cannes parla spezzino: "Obiettivo, far crescere le aziende"

La Camera di Commercio Riviere di Liguria, tramite il braccio operativo della sua Azienda Speciale e la partnership di Liguria International, ha organizzato la partecipazione in collettiva al Salone Nautico di Cannes, di un gruppo di aziende provenienti dalle province liguri, tra cui quattro società spezzine: Superfici, Optima Design, Valdettaro Group e Mcyacht. Paolo Nazzaro è il cofondatore assieme a Davide Telleschi e Guido Zannoni, di Superfici, azienda che nasce nel territorio spezzino con la volontà di introdurre la stampa 3 D nel settore della nautica. "È la seconda volta che veniamo a Cannes e facciamo parte della comitiva della Riviera di Liguria assieme ad altre aziende: è sempre una bella esperienza. Il valore aggiunto del nostro prodotto è quello di riuscire a fare forme complesse, pezzi custom, ma anche i tempi di realizzazione e l’alto grado di finitura". La giovanissima Ginevra Luxardo, alla kermesse francese rappresenta Optima Design "società – spiega – che si occupa di design di yacht, dall’idea del foglio bianco, fino a consegna e varo. Siamo a Cannes per il secondo anno. L’azienda è nata nel 2004 e collabora con diversi cantieri, come Amer Yacht con cui ora è in costruzione una barca".

Tra le realtà del territorio che non sono volute mancare ad uno dei saloni più importanti della nautica da diporto vi è anche Valdettaro Group, per loro è presente Daniela Laganà, responsabile commerciale del gruppo: "Partecipiamo al Salone di Cannes da due anni, sempre con lo stand dell’Azienda speciale. Siamo qui per promuovere tutto il Gruppo che ha sedi a Spezia e ha un nuovo cantiere a Olbia, una grande novità, mentre alla Spezia cerchiamo di potenziare tutti i marchi". La presenza a Cannes è sicuramente un’ottima vetrina per cercare di promuovere e farci conoscere". "È la prima volta – sottolinea Aldo Manna Ceo e fondatore Mcacht, che partecipiamo al Salone nautico di Cannes. La nostra partecipazione è legata ad un momento storico di grande fermento nell’ambito della compravendita delle unità da diporto e anche di vita del charter. Abbiamo scelto di partecipare per rendere più internazionale il brand ed entrare in contatto con nuova clientela. È un’ottima esperienza".

Maria Cristina Sabatini