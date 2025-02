Il romanziere Musso ospite alla Tobino

Nell’ambito della rassegna ’Quattro chiacchiere intorno ai libri’, oggi alle ore 16.30, negli spazi della biblioteca civica Mario Tobino di Vezzano, si terrà l’incontro sul libro “Qualcun altro” di Guillaume Musso: un omicidio in una nota località della Costa Azzurra diventa una questione vitale per l’ispettrice che indaga sul caso, la quale, considerato il particolare momento della sua vita, trasforma l’indagine in una vera e propria sfida personale con l’assassino. Guillaume Mussoè un romanziere e docente francese, di origine italiana. Il suo romanzo di maggiore successo è ’L’uomo che credeva di non avere più tempo’. I suoi libri sono tradotti in 26 lingue e hanno superato i tre milioni di copie vendute.

Quasi tutte le sue storie sono state fatte oggetto – o sono in procinto di esserlo – di adattamenti cinematografici. All’evento saranno presenti il professor Luigi Gianelloni e l’assessore comunale alla pubblica istruzione, Donatella Mezzani.