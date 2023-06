Il ritorno di Raccontiamoci Vita dei borghi in vetrina con i personaggi bandiera

LERICI

“Raccontiamoci”, la rassegna che racconta la vita, l’associazionismo, le personalità di spicco e la cultura del territorio lericino ideata e curata dal consigliere delegato ai piccoli eventi Antonio Cosenza, torna per la sua terza edizione, ancora più ricca di argomenti e sfaccettature della pop culture lericina. "Appuntamenti in tutte le frazioni del Comune per raccontare assieme agli ospiti la quotidianità dei nostri borghi – spiega Antonio Cosenza –. L’obiettivo è far conoscere queste realtà che fanno parte della nostra quotidianità ma anche della nostra storia e tradizione popolare".

Si parte da Tellaro il 17 giugno con una commedia dialettale in scena in piazza Rainusso alle 21 “L’eredità di Varese Alberto”. Il 22 giugno a Monti di San Lorenzo alle 18 sarà presentato il volume “San Lorenzo” nell’appuntamento “Il vento muove le foglie e i sentimenti muovono le persone”. Il 3 luglio, alle 21, sul sagrato della chiesa della Serra, “Storia di un borgo” per raccontare gli aneddoti e le vicissitudini del borgo collinare. Il 18 luglio a Pugliola alle 21 “Abbiamo un futuro”, si discuterà di quale futuro è possibile per i piccoli borghi italiani. Al Senato di Lerici il 20 luglio alle 21 “Tra fiume ed impegno civile”. L’8 agosto ancora Tellaro: alle 21 all’ex oratorio en Selaa “Mare mosso – la poesia di Dino Campana”. Il 9 agosto sul sagrato della chiesa dei Monti di San Lorenzo alle 19 “Notte sotto le stelle” per osservare le stelle cadenti. Il 13 agosto torna il jazz di Gianni Guastini, alle 21 nella suggestiva cornice di Parco Shelley a San Terenzo. Ancora a Parco Shelley, il 21 agosto le danzatrici di ProDanza presenteranno il gala “ProDanza sotto le stelle” alle 21. Il 23 agosto a Lerici alle 18 in piazza Mottino l “San Francesco, l’uomo e il rivoluzionario” alla scoperta della figura del Santo cui è anche intitolata la chiesa parrocchiale di Lerici. Il 25 agosto a San Terenzo, Parco Shelley la rappresentazione teatrale “Il bambino e l’elettricista”. Il 31 agosto al circolo della vela Erix a Lerici alle 21 “Storia della Calata”. Per chiudere, l’ultimo appuntamento il 7 settembre alle 18 in piazza Mottino con “Un uomo chiamato Biscotto”, Achille Lanata si racconta. Un fittissimo calendario che accompagnerà tutta l’estate lericina."Raccontiamoci è pensato per i cittadini del nostro territorio, ma anche per i visitatori che potranno per una sera avvicinarsi alla vera essenza dei nostri borghi e scoprirne la natura, la cultura, le possibilità che nasconde. Vi aspetto numerosi a tutti gli appuntamenti!" conclude il consigliere delegato Cosenza. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero. Maggiori informazioni ed il dettaglio degli eventi sul portale turistico del Comune di Lerici www.lericicoast.it