Il ritorno di CantaSpezia In scena le melodie ’locali’

LA SPEZIA

Dopo la prima fortunata edizione nel 2021 del ‘CantaSpezia’ (vinta da Claudio Raffellini con il brano ‘Te conto ‘na conta’) e lo stop nell’anno successivo a causa dell’emergenza covid, arriva ora l’edizione 2023 del festival della canzone spezzina. L’evento, fortemente voluto dalla associazione promotrice 50&Più della Spezia, si avvale della collaborazione di Prospezia e si propone di valorizzare il nostro territorio attraverso la musica. Ogni autore potrà presentare massimo due canzoni, anche con interpreti diversi, purché non depositate alla Siae (o società paritetica). Inoltre dovranno essere cantate o in dialetto spezzino, oppure anche italiano, purché contenenti riferimenti al nostro territorio eo alla spezzinità. L’iscrizione è gratuita e la scadenza è fissata al 31 luglio. Il bando di concorso è visibile su Facebook alla pagina ‘CantaSpezia 2023’. Per informazioni è possibile contattare Luciano Venturi al 340 8387189 o Ginevra Masciullo al 348 5218146.

Una prima giuria sarà incaricata di scegliere le prime tre classificate, mentre un secondo gruppo di giurati deciderà il premio della critica, il miglior testo, il brano più divertente e il miglior video. Su Facebook sarà il pubblico a decretare la canzone che otterrà il maggior numero di ‘mi piace’. Infine, sarà proprio chi scrive... questo articolo, ad assegnare il premio dedicato a Gianni Brezza, per il brano più ballabile. Le canzoni ammesse al concorso potranno essere ascoltate in tv, radio, social e altri mezzi di comunicazione e le premiazioni avranno luogo sabato 9 settembre, alle 21, nel cinema teatro Don Bosco di via Roma. Per l’occasione, i vincitori potranno esibirsi su base musicale.

Il team organizzativo è composto da Sergio Carretti, Bruno Dal Molin, Maurizio Damerini, oltre naturalmente a Masciullo e Venturi. La parte grafica è affidata ad Adriano Tavernelli, mentre la sera delle premiazioni sarà Marco Rossi ad occuparsi del service audio. "Una curiosità che mi piace sottolineare – conclude Venturi – . Nella precedente edizione la gran parte dei protagonisti (autori, cantautori e cantanti) è risultata over 50, a dimostrazione che, come sempre... la musica non ha età".

Marco Magi