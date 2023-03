"Il rischio è veder ridurre il supporto al turismo"

Le associazioni di categoria stanno seguendo con molta attenzione lo sviluppo della complicata situazione. La Cna tra i propri associati annovera diversi imprenditori del settore balneare in tutto il versante da Marinella fino all’ultimo tratto della provincia spezzina e il direttore Angelo Matellini ha ribadito la necessità da dare indicazioni certe. "Sicuramente – spiega – le sentenze che si stanno susseguendo hanno indicato in maniera inequivocabile che le concessioni debbano andare a gara ma occorre fissare dei paletti". Questo stato di incertezza può influire anche nella qualità dell’offerta? "Può essere uno dei rischi – prosegue – trovandosi di fronte ad alcuni imprenditori che non sono incentivati a migliorare la propria attività e altri che, magari con più anzianità di servizio, lascino che le cose vadano avanti da sole senza un particolare impegno. E questo sarebbe un problema correndo il rischio di sminuire il volano turistico del mare". Dagli incontri con gli operatori cosa emerge?"Come abbiamo sempre ribadito in passato – conclude Angelo Matellini – insieme ai Comuni e a tutte le associazioni dobbiamo fare in modo che le gare non aggirino la legge ma che tengano conto del valore della spiaggia e degli investimenti che il gestore ha fatto nel tempo. Insomma che le gare comunque pongano in una posizione di vantaggio già presente e da anni vive grazie all’attività. Quindi rispettando i bandi si tenga conto del pregresso".

m.m.