Il riscatto della laurea in modo ordinario o agevolato

Riscatto della laurea: conviene o no? E’ questa la domanda che spesso molti si fanno, in previsione della futura pensione.

Per prima cosa va considerato che non ci sono al momeno incentivi per riscattare il periodo di studi universitari ai fini della pensione. Ci sono però due modi per riscattarla: quello ordinario oppure quello ‘light’, o agevolato.

Nel primo caso si paga il 33% della retribuzione dell’ultimo anno. Quindi, per fare un esempio, su uno stipendio di 30mila euro annuo se ne vanno a pagare 9.900 per ogni anno di studi. Con il riscatto agevolato si paga invece il 33% del minimale contributi artigiani e commercianti, che è di 17.504 euro e quindi si dovranno pagare 5.776 euro l’anno.

"Chi però ha conseguito la laurea prima del 1996 non sempre ha un vantaggio nello scegliere il riscatto agevolato. Per questo – è l’invito del responsabile Inca Cgil Toscana, Sandro Renzoni – è bene rivolgersi ad un patronato o comunque ad un professionista perché quando si è fatta poi la scelta non si può più tornare indietro".

Anche sul sito dell’Inps è disponibile un simulatore che consente di avere informazioni personalizzate inserendo alcuni dati in modo anonimo.