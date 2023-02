Il rilancio delle coltivazioni tipiche Dalla Regione assist agli agricoltori

Le cipolle di Pignone, il pisello nero di L’Ago, i cereali antichi della vallata del Vara figurano tra le colture oggetto di un progetto finanziato dal Piano di sviluppo rurale finalizzato alla conservazione del patrimonio varietale locale della Liguria. Ventuno i progetti che saranno finanziati dalla misura 10.2 del Psr, con una dotazione di oltre 1,7 milioni di euro che saranno distribuiti in tutta la regione: una somma raggiunta grazie all’integrazione della dotazione finanziaria iniziale del Psr con ulteriori 670mila euro, così come deliberato dalla giunta regionale su proposta del vicepresidente con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale, Alessandro Piana. Una mossa che permetterà di finanziare tutti i progetti operativi risultati ammissibili.

"Saranno oggetto di recupero, di studio e di conservazione più di 170 varietà – spiega l’assessore Alessandro Piana – legate alla storia e alla tradizione agroalimentare e floricola. Motore dell’iniziativa le imprese agricole della Liguria e ampi partenariati che coinvolgeranno a vario titolo Università e Istituti tecnici agrari, Enti, associazioni e prestatori di servizi. Sono in programma anche azioni dirette della Regione, come l’organizzazione della Rete e della Banca dati regionale dell’agrobiodiversità della Liguria, la realizzazione dell’elenco degli agricoltori custodi della nostra regione e l’individuazione dei requisiti per il riconoscimento delle banche del germoplasma oltre alla ricerca di ulteriori varietà in via di estinzione per perseguire fattivamente la valorizzazione del nostro patrimonio agricolo e paesaggistico. Vi rientreranno ovviamente incontri informativi – spiega il vicepresidente regionale – di studio, di recupero e valorizzazione delle varietà vitivinicole e olivicole, ad esempio attraverso la gestione dei campi di conservazione".

Al momento tra le colture coinvolte figurano le antiche varietà di basilico, il broccolo lavagnino o di Albenga, le patate, le melanzane e i cavoli dell’entroterra genovese, il cavolo Gaggetta, le cipolle di Pignone e di Zerli, il fagiolo bianco delle Alpi liguri, il pisello nero di L’Ago, i cereali antichi della Val di Vara e del genovesato, varietà storiche della produzione floricola ligure (come lavanda, margherita, garofano, ginestra, anemone, papavero, tulipano) e di frutta, tra cui l’arancio Pernambucco e il chinotto di Savona, l’albicocca tigrata lavagnina e diverse varietà di susino, pesco, melo e fico.