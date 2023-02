Davanti a un pubblico di oltre 300 persone l’amministrazione comunale di Lerici ha presentato ieri in piazza Garibaldi - con il supporto dell’assessore Marco Russo e gli architetti che hanno redatto il progetto - il piano di restyling del lungomare che versa in uno stato non consono a Lerici. La presentazione dell’opera ai cittadini era un passaggio fondamentale, vista la complessità dei lavori, per l’iter di un intervento di riqualificazione radicale diviso in tre lotti e già illustrato in consiglio comunale. Il sindaco Leonardo Paoletti ha esordito ricordando che fino a poco tempo fa la Calata Mazzini adiacente a piazza Garibaldi era usata per parcheggio selvaggio di auto. "Quindi - ha sottolineato - l’ evoluzione naturale delle cose porta a elaborare un progetto che vada nella giusta direzione di riqualificare il lungomare in tre parti". Marco Russo ha spiegato la difficoltà che si è presentata nell’ elaborare un team che realizzasse un progetto idoneo. Il pubblico ha seguito attraverso un maxi schermo le immagini a colori e in bianco nero di come era la piazza e il lungomare. L’architetto Ruggia ha poi illustrato il suo progetto, frutto di un lavoro di 7 anni. Di seguito si sono succeduti altri professionisti e agronomi. Non sono mancati molti applausi tra i presenti.

Euro Sassarini