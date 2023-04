Il reporter Benedetto immortala i muscolai

I muscolai spezzini e il nostro golfo sono su Gettyimages (agenzia fotografica, leader nella fornitura di immagini), grazie al reporter spezzino Gianmarco Benedetto che, rientrato dall’ Ucraina, ha fatto tappa alla Spezia prima di tornare a Barcellona dove vive quando non è impegnato nei suoi reportage nelle zone di guerra. A darne notizia è Paolo Asti, presidente dell’associazione Startè, che ha recentemente curato la mostra di Benedetto a Palazzo Valdina, complesso della Camera dei deputati a Roma. Proprio in occasione di questa sua personale, l’avevamo intervistato raccogliendo le sue impressioni nel lavorare in un ambiente così pericoloso come quello del conflitto in Ucraina. "E’ stato un piacere fare questo reportage nelle acque amiche del Golfo dei poeti, dando un piccolo contributo alla sua notorietà in ambito internazionale e premiando i sacrifici che compiono i mitilicoltori con il loro lavoro" conclude Benedetto, che partirà domani per la Spagna per raggiungere la famiglia.

m.magi