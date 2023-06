Il recupero della Galleria Sella "Un grande valore aggiunto"

Inaugurata ieri mattina, alla presenza delle autorità, la Galleria Quintino Sella, l’ex rifugio diventato un museo multimediale. Un pezzo di storia che torna alla città e che permette al visitatore un viaggio nel passato cittadino e tra i suoi personaggi iconici. "Recuperare luoghi della memoria della città, in questo caso luoghi storici, come la galleria Quintino Sella, come il Parco delle Mura, della Rimembranza che sono tornati agli antichi splendori – ha sottolineato l’assessore regionale Giacomo Giampedrone – fa parte di quel grande progetto strategico dell’amministrazione comunale del sindaco Peracchini che si chiama “La Spezia Forte” e che vede il supporto fondamentale supporto anche in termini di finanziamento di Regione Liguria e del Settore Infrastrutture. Lo abbiamo fatto perché convinti fosse un progetto vincente e oggi lo abbiamo dimostrato ancora di più con l’inaugurazione di questa galleria che in pieno centro città è un luogo della memoria, era un rifugio anti aereo nei momenti drammatici, ma che diventa un luogo che può essere visitato e ora guarda al turismo, uno dei must fondamentali della provincia e del capoluogo. Averci creduto prima di altri insieme all’amministrazione Peracchini quando ancora tutto questo non si vedeva fa parte di un grande sforzo non solo dal punto di vista economico ma anche di “visione”: vedere cose prima che possano accadere. Nessuno aveva avuto la forza e il coraggio e le capacità di valorizzarle e questo è stato un grande lavoro aggiunto, un progetto in cui la Regione a cominciare dal presidente Toti ha fortemente creduto e che oggi trova un’altra tappa fondamentale in questo recupero"