Il ragazzo prelevato all’alba da casa. Identificato con le videocamere poche ore dopo l’aggressione

Un fardello decisamente pesante per quell’età. A soli 16 anni si è ritrovato indagato per tentato omicidio dopo una notte di follia intorno alla quale ci sono tanti aspetti ancora da definire. Dopo aver trascorso la mattinata di Pasqua nella caserma dei carabinieri e non al tradizionale pranzo in famiglia il giovane studente sarzanese è crollato psicologicamente, sorretto dai genitori e dalla famiglia molto conosciuta in città. Ha raccontato la sua versione dell’aggressione all’uomo avvenuta la notte di domenica ai giardini della stazione ferroviaria di Sarzana al pm Francesco Alvino del Tribunale dei minori di Genova e al capitano dei carabinieri Luca Panfilo, assistito dai legali Giuliana Feliciani e Valentina Antonini. Per il momento è indagato in stato di libertà.

Felice, questo il nome dell’uomo di 46 anni di origini siciliane, colpito al volto da un oggetto metallico sulla cui provenienza stanno lavorando i carabinieri, è ricoverato in condizioni molto critiche nel reparto di neurologia dell’ospedale Sant’Andrea di Spezia. E’ stato trasportato dopo l’una di notte dalla Pubblica assistenza di Romito chiamata insieme ai carabinieri. L’uomo senza fissa dimora ma molto conosciuto in città presentava una frattura della teca cranica e fratture multiple al cranio, un piccolo ematoma epidurale e una piccola emorragia subaracnoide. Ha ricevuto una violenta botta in pieno volto e poi è caduto a terra privo di sensi. Cosa sia accaduto nella notte di domenica è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Sarzana che sulla vicenda non fanno trapelare neppure un particolare. Una questione estremamente delicata che necessita, si limitano a dichiarare, di molta cautela. Però si inizia a definire il quadro.

Il giovane sarebbe stato contattato da altri tre amici e informato di una loro discussione oppure litigio con Felice, l’uomo che insieme al suo cane, trascorre spesso le notti ai giardini di piazza Jurgens. Il ragazzo ha raggiunto la zona intorno all’una di notte, da solo, e ha colpito l’uomo al volto con un oggetto metallico che da quanto emerge avrebbe trovato vicino al luogo dell’aggressione. Potrebbe trattarsi di un paletto di acciaio di una delle tante transenne che delimitano uno dei ruderi del Metro Park ma anche su questo non ci sono certezze. Nella testimonianza fornita agli inquirenti, che si sono presentati a casa della famiglia all’alba dopo aver visionato le videocamere, il ragazzo avrebbe dichiarato di essersi spaventato nel confronto con l’antagonista e di aver temuto, a un certo punto, di poter essere colpito forse con un coltello avendone intravisto il manico spuntare dal giubbotto. Potranno aiutare a fare chiarezza le telecamere di videosorveglianza sistemate proprio in quel punto così come i tabulati telefonici per capire anche lo scambio di messaggi avvenuto tra il ragazzo e gli amici. Il telefonino è stato sequestrato dai carabinieri.

