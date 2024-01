Il racconto dei volontari: "Parliamo agli studenti come dei fratelli maggiori"

"Cerchiamo di entrare in aula in punta di piedi, non salendo in cattedra ma parlando agli studenti come dei fratelli maggiori". MariaMatilde Martinelli, Lorenzo Cucniello e Dante Secondi sono una piccola rappresentanza dei giovani volontari della Croce Rossa che nei mesi scorsi sono entrati nelle scuole spezzine per portare in classe una discussione non semplice come quella che riguarda il tema delle dipendenze.

Gli incontri non avevano mai la forma delle lezione, semmai del brainstorming. "La prima cosa che facevamo - spiega Lorenzo - era quella di dividere con il gesso la lavagna a metà, da una parte il concetto di salute e da quell’altra quello di dipendenza. Chiedevamo poi ai ragazzi di elencare quali erano le prime parole che associavano ai due ambiti e di lì iniziava il dibattito".

A volte per vincere l’iniziale imbarazzo, raccontano i volontari, gli studenti "la sparavano grossa", legando alla parola dipendenza i nomi dei propri compagni di banco, oltre che al "sesso", naturalmente gettonatissimo nell’età in cui si fanno le prime esperienze. Ma via via i toni si facevano più seri, i ragazzi schiudevano la propria corazza e cominciavano a chiedere, a domandare e a confidarsi. "Sono domande - sottolinea MariaMatilde - che spesso si fatica a fare ai propri genitori o agli insegnanti. Con qualcuno che ha pressapoco la tua età è tutto più facile. Ho notato che i maschi dapprima sono più diffidenti, erigono quasi un muro, ma poi se avvertono che si possono fidare, riescono a parlare a cuore aperto di tutti lori problemi".

L’adolescenza ha una dimensione onirica, è un periodo indefinito in cui desideri e paure si mescolano insieme e in cui forse capire veramente qualcosa è impossibile. La si attraversa come un sogno, qualcosa che può essere rivelatore di quello che sarà il futuro, a volta affrontando anche il rischio che si trasformi in un incubo. Droga, alcol, gioco d’azzardo - e non ultimo la dipendenza da social network - sono demoni che risucchiano quell’energia vitale che è caratteristica prima di quell’età, generando un vortice in cui si annega nella rabbia e nella solitudine. "Il momento più toccante degli incontri che abbiamo tenuto - ricorda Dante Secondi - è stato quello in cui un ragazzino delle medie ha raccontato la storia del proprio padre, da poco uscito da un problema di alcolismo. Ma non è stato l’unico episodio. In diversi casi abbiamo, noi volontari, imparato qualcosa dalle classi in cui ci siamo trovati ad operare".

Vimal Carlo Gabbiani