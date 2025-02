"Il quotidiano La Nazione è da sempre parte attiva del patrimonio culturale"

Tra i sostenitori della nostra iniziativa ’Pensieri d’artista’ c’è la Camera di Commercio Riviere di Liguria che, nella persona del suo vice presidente vicario Davide Mazzola, ha immediatamente accolto, e con entusiasmo, il nostro progetto. "Sostenere quest’iniziativa – spiega – è stato per noi semplice, naturale, una scelta immediata. E la motivazione sta nella storicità e nell’importanza di questo stesso avvenimento. Il quotidiano La Nazione fa parte del patrimonio culturale del nostro territorio, e di esso ne è anche memoria storica. Basti pensare che nucleo fondante della Spezia, al di là delle origini, è l’Arsenale militare; e La Nazione ne ha seguito e raccontato i primi sviluppi. Ecco, questo vuol dire, davvero, fare parte della storia della città. Una storia con la ‘S’ maiuscola". E del resto, Camera di Commercio Riviere di Liguria è un ente che ha sempre avuto un’attenzione particolare.

"Da quando sono vice presidente – prosegue – ho sempre fatto richiamo all’arte; perché l’attitudine artistica in me è sempre stata forte. Inoltre, recentemente, abbiamo ospitato, nei locali della Camera di Commercio, la prima mostra espositiva delle opere di Francesco Vaccarone a quarant’anni dalla prima mostra che vi inaugurò: con Francesco avevo un rapporto di amicizia e conoscenza lungo quarant’anni. Ritengo che l’arte, da sempre, è rappresentazione e interpretazione della contemporaneità, che ogni artista esprime attraverso le proprie opere e di questi tempi c’è un gran bisogno di uno sguardo differente sulla realtà, che ci aiuti a riflettere e a tradurre quello che accade intorno a noi. Il ruolo e la funzione del Camec in questa sua nuova veste, in cogestione con il Comune della Spezia e Fondazione Carispezia, è molto importante: Fondazione Carispezia in questi anni ha sostenuto e supportato iniziative di carattere artistico davvero di alto livello e portare tutto questo negli spazi del Camec è un’operazione fondamentale".

Alma Martina Poggi