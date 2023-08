"Siamo in una situazione di pre dissesto finanziario, e - aveva spiegato ieri il sindaco - non abbiamo le risorse per acquistare le attrezzature: per questo chiedo aiuto alla Regione per la concessione di un contributo di 5mila euro per poter acquisire quanto serve in vista della brutta stagione. In caso contrario, sia le strade, sia i canali non vedranno alcun tipo di intervento".