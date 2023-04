Il programma del ’live’ estivo

Svelato il programma di ‘Lerici Live’, la rassegna dell’estate lericina dedicata alla musica, al teatro, alla comicità, ospitata nella terrazza San Giorgio. Quattro i nomi della stagione 2023 che accompagneranno le serate d’agosto. Si parte il 12 agosto con Alessio Boni che, con Marcello Prayer, presenterà uno spettacolo di teatro e musica dal titolo ‘Canto degli Esclusi – Concerto a due per Alda Merini’. Il 20 agosto, Petra Magoni con Ferruccio Spinetti presentano il tour di ‘Musica Nuda 20’ che celebra i vent’anni di sodalizio artistico dei due performer ed il loro nuovo disco di inediti anticipato dal singolo ‘Guardami’. Il 22 agosto sarà la volta del comico Max Angioni con il suo spettacolo ‘Miracolato’ che affronta molti argomenti contemporanei, come la comunicazione ai tempi dei social network. Il comico, classe 1990, è noto per aver partecipato a Zelig, Italia’s Got Talent e Lol. A chiudere la rassegna, il 6 settembre, Paolo Cevoli, volto noto di Zelig con il celebre assessore alle ‘varie ed eventuali’ Palmiro Cangini, un vero e proprio one man show dal titolo ‘Andavo ai 100 all’ora’ in cui, senza soluzione di continuità, i ricordi del Cevoli bambino e della sua adolescenza si alternano alla più stretta attualità di ciò che tutta l’Italia ha vissuto durante i mesi dell’emergenza sanitaria.

All’interno della rassegna anche due spettacoli gratuiti; il primo a San Terenzo, la sera dell’11 luglio, vedrà protagonista il Canzoniere Grecanico Salentino con ‘La notte della Taranta’: il gruppo reinterpreta in chiave moderna le tradizioni che ruotano attorno alla celebre pizzica tarantata rituale, che aveva il potere di curare attraverso la musica, la trance e la danza il morso della temibile tarantola. Il secondo a Lerici, in Rotonda Vassallo il 16 Agosto, con il concerto dei Tiromancino, ‘Acoustic Trio’, un viaggio che ripercorre la carriera del gruppo musicale. I biglietti degli spettacoli a pagamento sono in vendita sui circuiti di TicketOne e Vivaticket.