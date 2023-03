Il progetto porticciolo

Il porticciolo ’Alberto De Benedetti’ dell’Assonautica consolida la sua funzione di porta di ingresso alla città per i diportisti in transito con l’ottimizzazione dei servizi i cui primi beneficiare sono gli oltre 600 soci titolari di posto barca. Opere in corso e progetti in divenire quelli che interessano il complesso in fregio alla passeggiata Morin, costituito da pontili galleggianti e strutture logistiche. "Le prime riguardano - spiega il direttore Romolo Busticchi - la posa di nuovi servizi igienici (previa rimozione di quelli esistenti) con un occhio di riguardo, oltreché al decoro, alla fruibilità da parte delle persone disabili, con percorsi in sicurezza di accesso anche in caso di moto ondoso". La prospettiva è quella poi di una rimodulazione delle strutture coperte per ampliare l’area deputata all’intrattenimento e allo svolgimento delle iniziative, collaudate e da implementare: mostre, incontri e promozione del servizio - unico nell’ambito della portualità spezzina - per connettere il mare all’entroterra, con possibilità di recapito in banchina di prodotti tipici del territorio e servizio navetta per il trasferimento in alcune strutture agrituristiche.

"Al di là delle vendite immediate, constatiamo con piacere l’effetto di ritorno: l’ordinazione di vini e altri prodotti tipici da parte dei diportisti dalle loro dimore invernali dopo l’apprezzamento estivo durante la crociera nel golfo" dice Busticchi. Fra le prospettive di sviluppo della funzione sociale di Assonautica quella per la promozione della cultura del mare. "In tutto - spiega il responsabile del porticciol Paolo Gigliola - badando ad ottimizzare in primo luogo i servizi a favore dei soci e dei diportisti in transito che trovano nel porticciolo la ’porta’ di ingresso al territorio e informazioni utili per andare alla sua scoperta, alimentando l’economia turistica allargata".

C.R.