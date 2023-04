Il progetto

7 Marzo 2023: un giorno speciale. E’ l’inizio di una gita, ma non di una gita qualunque, perché partire per tre giorni, lasciare casa e andare a Napoli a tredici anni è un’esperienza già di per sé eccezionale. Solo tu, i prof, i tuoi amici: non puoi chiedere niente di più. A questa gita, poi, partecipano le classi terze della nostra scuola per un progetto sulla legalità in collaborazione con l’associazione Libera che dagli anni 90 lotta contro le mafie, quindi è qualcosa di ancora più speciale. Sapevamo questo, e che avremmo dovuto portare una valigia o uno zaino, come in qualunque viaggio. Ciò che non sapevamo era come questa esperienza avrebbe cambiato in qualche modo il nostro modo di pensare, che saremmo tornati a casa un po’ diversi. Siamo partiti vedendo sorgere il sole. Appena arrivati ci siamo presentati alla città con un coro di battute, parole piene di luoghi comuni, che poi si sarebbero cancellati dopo aver visto la realtà, e dopo aver sentito le storie di sangue innocente e di piombo pesante che un tempo la governava. Non una gita qualunque, ho detto. Ascoltare le storie dei parenti delle vittime innocenti di camorra è stata come una cura per l’ignoranza, è stato come se qualcuno stesse scolpendo nei nostri animi le stesse emozioni che provavano gli abitanti di Scampia, che non hanno mai smesso di conservare con cura il seme di una speranza che alla fine sarebbe germogliata. Non c’è nulla di più accecante del giudizio, del luogo comune, del credere alle cose senza indagare una realtà che non deve essere per forza meravigliosa, ma può essere ed è spesso dolore.In questi casi, ciò che bisogna indagare è la causa del dolore, e trovarne la cura.

Sentire raccontare la storia di Antonio Landieri o quella di Giancarlo Siani guardando la sua macchina, fissare gli occhi lucidi di chi prima chiedeva permesso allo spacciatore per entrare in casa e ora è cavaliere della repubblica, ci ha insegnato che per combattere non è indispensabile avere armi, ma basta la cultura. Visitare il centro di Napoli, i Quartieri spagnoli, osservare i visi delle persone e l’energia sprigionata dalla terra tra decine di risate e sorrisi ci ha restituito un altro volto di Napoli. Non cedete alle parole, cercate la verità. Napoli non è più morte, sangue, dolore. No. È una città che rinasce dopo un lungo inverno passato a farsi strada tra la "neve". Non possiamo che ringraziare Libera per questa esperienza meravigliosa che ha cambiato per sempre il nostro punto di vista.