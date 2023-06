Il Pride torna in città "A difesa dei diritti"

Lo scopo del ‘La Spezia Pride’ è la lotta intersezionale: un termine utilizzato nel 1989 dall’attivista Kimberlé Crenshaw per descrivere come razza, classe sociale, genere e altre caratteristiche si ‘intersezionano’ le une con le altre. "Questo tipo di approccio permette di comprendere come le problematiche sociali contemporanee non siano svincolate le une dalle altre – spiegano i promotori – ma intrecciate in maniera indissolubile". Dopo i tanti eventi che hanno fatto da apripista, è arrivato il giorno della seconda edizione del ‘La Spezia Pride’, con partenza oggi, dalle 16.30 da piazza Brin. In occasione della manifestazione (organizzata da Raot, Cgil, Arci, Nonunadimeno e Uds) previste modifiche alla viabilità (sospeso nel tragitto il servizio bus, divieti di sosta per le auto) per il corteo che da corso Cavour, interesserà parzialmente via dei Mille, via Gramsci, via Chiodo (da via Gramsci all’intersezione con via Tommaseo), via Tommaseo (da via Chiodo a via Mazzini), via Mazzini (tratto tra via Tommaseo e via Cadorna); sospesa la circolazione lungo via Diaz (tratto tra via Chiodo e viale Italia).