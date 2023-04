Il presidente Medusei incontra gli studenti spezzini

Il presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei ha voluto incontrare i rappresentanti degli studenti di alcuni istituti scolastici spezzini. "L’ho fatto – ha detto Medusei – per instaurare un nuovo canale di comunicazione e ascoltare direttamente la loro voce. In base alle loro segnalazioni contatterò gli enti preposti per individuare le soluzioni più opportune". Hanno risposto al suo invito sette rappresentanti degli istituti Fossati, Costa, Cardarelli e Capellini-Sauro. "Ho trovato studenti motivati, concreti, interessati soprattutto al bene collettivo delle comunità scolastiche di cui fanno parte". In un lungo e ampio confronto – organizzato con la collaborazione di Sebastiano Donati, ex rappresentante degli studenti della sua scuola e ora studente universitario – i ragazzi intervenuti hanno riportato problemi di varia natura, dalle infrastrutture agli spazi, dalla logistica alle attrezzature per la didattica, dando voce anche a progetti e idee. "Hanno raccontato delle difficoltà che trovano a sensibilizzare e motivare i loro compagni più piccoli alla partecipazione: anche per questo penso che l’ascolto di questa parte impegnata e sensibile della scuola sia un dovere delle istituzioni che comincia dai dirigenti scolastici, ma coinvolge altri enti. Spero presto di poter incontrare anche i rappresentanti delle altre scuole".