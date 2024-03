Il presidente della Regione è sicuro: "Cinque Terre sold out per i ponti"

Una Pasqua da tutto esaurito? Non proprio anche se non mancheranno le prenotazioni nelle strutture ricettive e ristoranti. Ma non "sold-out" salvo una impennata di richieste nelle prossime ore, improbabile guardando le previsioni meteo che da giorni annunciano una coda invernale nel week end. Il presidente della Regione Liguria però in base ai dati sotto mano ha comunque sottolineato il fascino del nostro territorio. "Un inizio di stagione turistica potremmo dire dagli effetti speciali – Giovanni Toti – anche grazie ai tanti eventi organizzati da Ponente a Levante. I dati delle Cinque Terre lo confermano. Malgrado quest’anno la Pasqua arrivi presto, la Liguria risulta essere una delle mete più attrattive per i tanti turisti italiani e stranieri. C’è grande attesa per i ponti primaverili e questo primo scenario confermato dal sold-out delle Cinque Terre dimostra la bontà delle politiche di promozione turistica messe in campo negli ultimi mesi". Anche l’assessore al turismo Augusto Sartori guarda con ottimismo al week end. "Nonostante una Pasqua anticipata - spiega - possiamo dire che i presupposti sono molto positivi. Spero che questa ottima partenza possa rasserenare gli animi esacerbati dagli aumenti tariffari del trasporto ferroviario nelle giornate di massimo afflusso".

m.m.