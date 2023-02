Il premio Italive a “Pitei’n cantina“ La consegna a Roma

“Pitei’n Cantina 2022“ ha vinto l’XI premio Italive. Il plebiscito arriva dai tantissimi consumatori che hanno votato l’iniziativa all’interno della manifestazione per la categoria Sagre ed Eventi enogastronomici. L’attestato NFT verrà consegnato di persona durante la cerimonia di premiazione organizzata per il 28 Marzo nello Stadio di Domiziano, Area Archeologica di piazza Navona a Roma. L’evento promosso da Comitas e ConsumerLab – Future Respect, ITALIVE.it è una iniziativa avviata nel 2011 da Markonet srl, Autostrade per l’Italia e Coldiretti. Ad atosto prossimo appuntamento con Pitei’n cantina.