Il premio Exodus alla professoressa Santerini

Ricordare per non dimenticare e portare avanti la consapevolezza su quanto accaduto. L’11 maggio sarà consegnato alla Mediateca regionale Fregoso il Premio Exodus 2023, quest’anno sarà premiata la professoressa Milena Santerini, ordinaria di pedagogia all’Università Cattolica di Milano, vicepresidente della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano e membro del consiglio di amministrazione del Centro di documentazione ebraica contemporanea, dal 2020 al 2022 coordinatrice nazionale per la lotta all’antisemitismo. Il premio Exodus vuole ricordare il ruolo che La Spezia ha avuto come ’Porta di Sion’ da dove partirono la Fede e la Fenice e la nave Exodus, diventate simboli della migrazione in Terra Santa. Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha messo in evidenza l’importanza di tramandare i valori di cui gli spezzini si sono fatti portatori aiutando chi sognava la ’Terra promessa’ e di attualizzare la memoria creando consapevolezza su quanto è stato, perché non accada di nuovo. La professoressa Milena Santerini riceverà il premio per la strenua lotta all’antisemitismo italiano ed europeo oltre che per l’impegno profuso nella costruzione di una memoria condivisa. La menzione cittadina andrà invece alla presidente del ’Gruppo Samuel’ Maria Luisa Eguez, professoressa di lettere in pensione che dal 1984 al 2017 ha insegnato a Lerici. Eguez ha portato avanti un grande progetto e ha realizzato ’La Spezia Porta di Sion’ riuscendo a rintracciare coloro che erano partiti dalla Spezia e consegnando alla memoria collettiva le loro parole: "Abbiamo realizzato tre film, due dei quali con i ragazzi protagonisti, che hanno fatto propria la storia di chi migrava – spiega Eguez –. è importante tramandare ciò che è stato alle nuove generazioni, per portare avanti il nostro progetto siamo andati in Israele e abbiamo chiesto ai sopravvissuti di essere intervistati. Con una grande ricerca e un paio di viaggi siamo riusciti a ricostruire la rete di persone e abbiamo raccolto i loro racconti consegnando al pubblico una testimonianza irripetibile". Il ricordo della Porta di Sion è diventato anche un ponte di relazioni umane, storie di persone i cui trascorsi si sono incrociati. La premiazione avrà luogo l’11 maggio alle 17.30 e sarà seguita da una lectio magistralis di Santerini. Alle 21.15 sarà presentato il libro di Piperno e Faccini ’Eppure qualcosa ho visto sotto il sole’ e sarà proiettato il film ’Le mani raccontano. Viaggio nella fatica delle donne’.

Ginevra Masciullo