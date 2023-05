Il prefetto: "Sviluppare la collaborazione con le forze di polizia"

Nel palazzo di Governo si è tenuto un incontro del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Maria Luisa Inversini, per un punto di situazione sul quartiere Umbertino. All’incontro erano presenti, l’assessore alla sicurezza del Comune della Spezia Giulio Guerri, il questore Lilia Fredella, il comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri, Matteo Gabelloni, il vice comandante provinciale della Guardia di finanza Stefano Saletti, ed il comandante della polizia locale della Spezia Francesco Bertoneri. Le forze di polizia nel periodo compreso tra il 20 aprile e il 10 maggio scorso, hanno svolto 94 servizi dedicati al quartiere, che hanno portato all’identificazione di 581 persone e alla denuncia di altre 21. Cinque, invece, gli arresti. I principali reati contestati sono stati lo spaccio di sostanze stupefacenti, furto, rapina e ricettazione. Nel corso dei controlli sono state sequestrate sostanze stupefacenti, tra cui 212 grammi di hashish e 27 grammi di cocaina. Le forze di polizia hanno risposto a 66 chiamate ricevute al numero unico di emergenza 112. I servizi proseguiranno anche nelle prossime settimane e saranno integrati da ulteriori controlli mirati al contrasto dell’immigrazione clandestina.

"E’ importante che i cittadini chiamino subito le forze di polizia – ha dichiarato il prefetto Inversini – la sicurezza non si migliora postando video sui social, ma sviluppando la collaborazione con le forze di polizia. Domenica scorsa, per esempio, sarebbe stato risolutivo chiamare il 112 appena si è formato un assembramento non autorizzato in piazza Brin, invece di attendere che si radunassero così tante persone. Ciascuno, per la sua parte, può contribuire ad una città più sicura", ha concluso il prefetto.