Il ponticello è chiuso "Non riesco a passare"

LERICI

"Da inizio stagione il ponticello che si trova all’inizio del molo è stato tirato su. Io, come anche altre persone che hanno problemi motori, abbiamo difficoltà ad accedere alle imbarcazioni".

Parole di Miretta Bacigalupi, residente nel comune di Lerici, che ieri mattina ha contattato la redazione de La Nazione per segnalarci una situazione spiacevole. La signora Bacigalupi è affetta da problemi agli arti inferiori, in particolare alle ginocchia, il che le comporta alcuni problemi di mobilità. "Il pontile riservato a S.l.t e adibito al rifornimento di acqua fino allo scorso anno era sempre stato aperto - ci ha spiegato la nostra lettrice - per me, come per altri disabili, risultava essere particolarmente comodo per accedere alle imbarcazioni senza dovere fare scalini o salti azzardati che le nostre condizioni fisiche non ci permettono di compiere". A detta della signora Bacigalupi il pontile dall’inizio della stagione corrente è stato alzato, impedendo l’accesso e il transito delle persone per via delle svariate lamentele che erano sorte per via dell’utilizzo improprio del pontile: la struttura non veniva infatti usata solo per il rifornimento di acqua, ma erano diverse le persone che si fermavano lì per lavare le proprie imbarcazioni, oppure coloro che ormeggiavano lì il loro mezzo per andare a farsi un giro per il paese, tornando solamente diverse ore dopo. Da lì, sarebbe quindi nata la decisione di chiudere il pontile che, come abbiamo avuto modo di verificare ieri, risultava essere alzato e su cui è affisso un cartello che recita la dicitura "divieto di ormeggio". "Capisco che di quel ponticello venisse fatto un uso improprio - ha concluso la signora Bacigalupi - ma non capisco perchè a rimetterci dobbiamo essere noi disabili".

Elena Sacchelli