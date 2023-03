Il pm indaga per ’getto pericoloso di cose’

L’esposto presentato la scorsa estate dalla galassia ambientalista per contrastare l’inquinamento delle navi da crociera ha portato all’apertura di un fascicolo contro ignoti per l’ipotesi di reato di "getto pericoloso di cose". La circostanza trapela dal riserbo nelle more del lavoro della polizia giudiziaria incaricata dal pm Monica Burani (nella foto) di acquisire tutta una serie di atti per dedurre. Già incamerati quelli inanellati dalla commissione ambiente del Comune presieduta da Matteo Basso che aveva "audito" Autorità portuale, ecologisti, tutti gli attori istituzionali chiamati ad adoperarsi nei controlli e l’Asl 5 che aveva concluso la sua relazione sostenendo "che non poteva escludere danni alla salute". Da quanto è dato di sapere mancano all’appello certificati medici che pongano in relazione di nesso causale le emissioni di fumi dalle navi da crociera con patologie polmonari. In pari tempo è stata rilanciata dagli ambientalisti la richiesta all’Asl 5 di un’indagine epidemiologica. Intanto gli investigatori hanno chiesto all’Arpal tutti i report, scaglionati negli anni, con i risultati delle centraline proposte al controllo della qualità dell’aria in prossimità dell’area portuale.