Il Picco riparte dal Cosenza. La commissione dà l’ok

Con ogni probabilità lo Spezia tornerà a giocare al ‘Picco’ sabato 28 ottobre contro il Cosenza. Il condizionale è d’obbligo visto che manca ancora qualche "ok" formale più che sostanziale da parte degli organi preposti, ma l’ottimismo regna sovrano. Ieri mattina i rappresentanti della Commissione provinciale di Vigilanza dei locali di pubblico spettacolo hanno effettuato un sopralluogo allo stadio per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. La Commissione ha espresso parere favorevole, attestando la congruità dei lavori effettuati ai parametri di sicurezza, in primis degli impianti elettrici e termici degli spogliatoi, pur con la necessità di recepimento di alcune certificazioni. Lo stesso Comune ha già dato l’ok per la licenza d’uso. Nessun problema per l’omologazione antincendio dei nuovi seggiolini della gradinata. Un impianto che riaprirà per tre quarti visto che la tribuna, non ancora completata, resterà chiusa al pubblico. Le prescrizioni disposte dalla Commissione riguardano: lo spostamento della recinzione di prefiltraggio dell’accesso alla curva Ferrovia e alcuni aspetti burocratici quali il ricevimento delle certificazioni relative alla funzionalità degli impianti antincendio, delle relazioni relative ai lavori effettuati in tribuna, di quelli ultimati che saranno utilizzati e delle parti in fase di costruzione da mettere in sicurezza, delle certificazioni riguardanti l’impianto elettrico delle zone dello stadio che saranno utilizzate. In contemporanea, anche l’ingegnere Carlo Longhi, delegato della Commissione infrastrutture della Lega Serie B (già inviata la richiesta a giocare al ‘Picco’ da parte dello Spezia), ha verificato la sussistenza dei requisiti fondamentali in tema di criteri infrastrutturali necessari. L’ex arbitro ha dato appuntamento, per il via libera definitivo, a lunedì, perché mancano ancora alcuni elementi residuali da completare negli spogliatoi (gli arredi). Non a caso il cantiere resterà aperto nel week-end, con la supervisione dell’ad Andrea Gazzoli, la cui presenza costante si sta rivelando fondamentale in questa fase.

Fabio Bernardini