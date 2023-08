Il piano dei lavori pubblici Riqualificazioni viarie e parcheggi sulla rampa

Opere pubbliche sulla rampa di lancio a Monterosso al mare. E’ l’effetto dei recenti deliberati del Consiglio Comunale in materia di programmazione: l’aggiornamento del piano triennale delle opere pubbliche, appunto. L’elenco è lungo. Tra i nuovi investimenti e interventi spiccano i lavori di riqualificazione di Via Bastioni grazie ad un finanziamento di 300mila euro concesso dal Parco nazionale delle 5 Terre. In dirittura di arrivo anche il potenziamento infrastrutturale dei parcheggi pubblici; in questo caso si prevede una spesa di 125.600 euro attingibili dal finanziamento regionale nella misura 7.4 del Programma di Sviluppo Rurale. In materia di parcheggi c’è anche, sull’onda del nuovo corso annunciato, una previsione di spesa, di 176,189 euro, per la riqualificazione architettonica e funzionale del parcheggio di Loreto, finanziato con mutui, già accreditati da Cassa Depositi e Prestiti nel corrente esercizio finanziario. Inoltre, il Comune prevede importanti acquisti di beni, tra cui il collegamento in fibra ottica di tutti i parcheggi con il comune, l’acquisto di 6 nuovi gate automatizzati anche per il tetto del Park Loreto, il rifacimento del tetto del Park Loreto, una nuova scala elicoidale di accesso al parcheggio e riqualificazioni architettoniche degli ingressi e uscite. Durante il Consiglio comunale è stato fatto il punto sullo stato di avanzamento dei lavori pubblici in corso, con interventi appena conclusi e altri in fase di programmazione o esecuzione. Tra le principali opere spiccano i lavori di riduzione del rischio idraulico del Torrente Molinelli, gli interventi di efficientamento energetico del Palazzo Comunale, e le operazioni di riqualificazione della galleria di Via Fegina. Ancora in fase di esecuzione è il progetto di Lavori di miglioramento sismico e risanamento energetico del compendio immobiliare in Via Mesco 14 – 1° stralcio funzionale. Questo intervento, con un costo di 191.455 euro mira a migliorare la sicurezza sismica e l’efficienza energetica dell’importante complesso immobiliare. Attualmente, l’intervento ha raggiunto un avanzamento dell’80 per cento, "dimostrando l’ impegno del Comune nel garantire edifici sicuri e sostenibili per i suoi cittadini" è sottolineato da Palazzo civico. Un importante passo avanti è stato compiuto verso l’ampliamento della rete acquedottistica per uso potabile nella zona pittoresca di Rondanara, Pietrafiore e Vettora. L’Amministrazione ha ufficialmente richiesto un finanziamento tramite il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) sottomisura 7.2, per un valore complessivo di 320mila euro. Una volta ottenuta la conferma del finanziamento, sarà possibile estendere la rete idrica a zone attualmente non servite, garantendo a tutti i cittadini un approvvigionamento costante di acqua potabile di alta qualità.