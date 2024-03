Il peso del sacrificio: "Crescere un novizio costa cifre esorbitanti"

Nel 1987, non ancora maggiorenne, Pierluigi Peroni ha scelto di fare il carrozziere. "Ero da sempre affascinato dalle auto, entrare in officina è stato naturale, una risposta a una vocazione che è sempre stata dentro di me da quando io ricordi". Il carrozziere è un lavoro artigianale, che si fa con le mani, ma che si impara con gli occhi. "I primi tempi avevo il compito di mantenere in ordine l’attrezzatura e di affiancare l’operaio anziano, semplicemente guardando ciò che faceva". Prima di arrivare a svolgere la prima riparazione passano lunghe settimane, in cui Pierluigi osserva meticolosamente ogni piccolo gesto del suo maestro. Le parole di spiegazione sono un semplice contorno, a contare veramente sono i movimenti e la capacità di dosare la forza sullo scalpello e sulla levigatrice, elementi fondamentali in un mestiere che allora era interamente manuale.

"Oggi la tecnologia ci aiuta un pochino ma in piccola misura. È un lavoro ancora artigianale, e forse proprio per questo, rischia di scomparire". All’epoca, per il titolare di una qualsiasi attività o bottega, prendere un giovane apprendista comportava costi accettabili e rappresentava un investimento per il futuro. "Adesso non è più così. Le cifre sono esorbitanti, e un completo novizio va seguito passo per passo. Non si possono dare responsabilità più grandi di lui, perché su una singola macchina si possono fare danni da migliaia di euro".

Servono, sostiene Peroni insieme a tanti colleghi di un settore che si sta progressivamente svuotando per mancato ricambio generazionale, giovani già pronti per essere inseriti, che già sappiano i primi rudimenti del mestiere. "Le istituzioni, penso ad esempio alla Regione, dovrebbero istituire dei corsi, incentivare un tipo di formazione che non sia a carico esclusivo dell’artigiano. In questo particolare momento i ragazzi che hanno un’ inclinazione per la carrozzeria sono dirottati verso la nautica. Lavorare per Riva, Sanlorenzo o un altro grande cantiere sarà forse più prestigioso, non saprei. Certo è che se dovesse bussare alla mia porta un giovane capace e volenteroso sarei felice di insegnargli tutti i trucchi del mestiere".

Vimal Carlo Gabbiani