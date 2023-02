Il personaggio

Considerata la più forte nuotatrice della storia del nuoto azzurro, Federica Pellegrini ha vinto 19 medaglie mondiali e due medaglie olimpiche, è l’attuale detentrice del record del mondo nei 200 stile libero. Nel 2008 a Pechino è diventata la prima nuotatrice italiana di sempre a laurearsi campionessa olimpica. Federica Pellegrini nasce a Mirano il 5 agosto 1988. Fa il suo esordio nel nuoto internazionale all’età di soli 15 anni, nuotando come staffettista della 4 x 100 stile libero ai mondiali di Barcellona del 2003. Questo è l’inizio dell’incredibile storia della nuotatrice italiana più forte di tutti i tempi. Visti i suoi incredibili risultati viene convocata per i Giochi Olimpici di Atene 2004: all’età di 16 anni e 12 giorni, vince l’argento nei 200 stile libero, diventando la più giovane atleta italiana a salire su un podio olimpico individuale. Il primo record del mondo nel 400 sl nel 2008, agli Europei di Eindhoven, anno in cui conquista il primo oro olimpionico femminile nella storia del nuoto italiano, vincendo la finale dei 200 m stile libero. Nuota in 1’54’’82; oro e record del mondo sulla distanza.

Ai Mondiali di Roma del 2009, in uno stadio colmo di bandierine tricolori entra definitivamente nella leggenda. Vince l’oro iridato in entrambe nei 200 e 400 sl e stabilisce due nuovi primati. Non solo, nei 400 stile libero diventa la prima nuotatrice della storia a scendere sotto il muro dei 4 minuti (3’59’’15). Grazie a queste straordinarie prestazioni verrà nominata miglior nuotatrice dell’anno. Un destino beffardo le riserva dopo le gioie romane un dolore difficile da digerire: a ottobre muore Alberto Castagnetti, commissario tecnico e suo allenatore. Ma lei è la Fenice: ai Campionati Mondiali di Shanghai 2011 replica la prestazione di Roma, conquistando due medaglie del metallo più prezioso, sempre nelle distanze dei 200 e dei 400 stile libero. Ai i Mondiali di Barcellona 2013 conquista l’argento nei 200 stile libero. Replica ai Mondiali di Kazan 2015 dove oltre all’argento nei 200 stile libero conquista il secondo posto con la staffetta 4x200 italiana.

Dopo qualche prestazione con cui non centra i risultati sperati, come il quinto posto ai Giochi di Rio, si rifà ai Mondiali in corta di Windsor: è suo l’oro nei 200 stile libero e ottiene così l’unico titolo internazionale che le mancava: quello di campionessa mondiale nella piscina da 25m. Alle Olimpiadi di Tokyo chiude poi la sua ultima finale olimpica in 1’55’’91, settimo posto assoluto, il sigillo finale della sua storia grandiosa. Il 30 novembre 2021, in occasione dei Campionati Assoluti Invernali di nuoto in vasca corta, l’azzurra nuota il suo ultimo 200 stile libero vincendo il 130° titolo italiano assoluto.