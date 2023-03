Il Pd ci prova ancora: ultima chiamata all’unità delle opposizioni

Un appello all’unione delle liste di opposizione al centrodestra. A poche settimane dalla chiusura dei termini per la presentazione delle candidature, a Porto Venere è il Pd a richiamare "la variegata opposizione al centrodestra che governa il Comune" per coalizzarsi assieme. "La maggioranza ha ampiamente dimostrato quanto danno fa al nostro territorio e alla nostra comunità. E ne farà di più gravi se vincerà anche questa tornata elettorale. Infatti, grave colpa ma non unica, è l’alienazione dei beni comuni. Sono atti irreversibili, a danno delle future generazioni" affermano dal Pd, sottolineando come "di questo sono consci moltissimi cittadini, forse la maggioranza dei votanti. Lo dimostrano i vari appelli alla partecipazione unita dell’opposizione espressa dai cittadini e dalle associazioni. Ma la cosa più sconcertante è che i programmi delle quattro liste sono molto simili e condivisibili nella loro forte opposizione alla politica deleteria della giunta Cozzani per il nostro Comune. Perché questa testardaggine a non unirci per vincere?" I dem confermano che non presenteranno una lista, ma continuano "ad auspicare che le liste in campo possano avviare una collaborazione e una sintesi tra loro. È questa l’unica condizione che può farci propendere per un nostro appoggio; in assenza non daremo alcuna indicazione di voto.

Parole che non sono piaciute alla lista civica che fa capo al candidato Paolo Negro. "Siamo gli unici che sono stati disposti a fare un passo indietro, ma gli altri tre non hanno accettato di fare altrettanto; siamo gli unici a non avere legami coi partiti del centrosinistra, perché siamo l’unica lista autenticamente civica, e siamo i primi a essere usciti e ad aver fatto proposte concrete".