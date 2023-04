Il patrimonio marittimo raccontato dai ragazzi

Quaranta ragazzi dell’Istituto Capellini-Sauro della 3DLS Liceo scienze applicate e della 3DCN, corso costruttori navali del Nautico, con il supporto di gruppo di studenti di informatica e elettrotecnica stanno lavorando al Cantiere della Memoria 5.0, progetto dell’associazione La Nave di Carta aps che intreccia ricerca, memoria e tecnologie digitali per rinnovare il piccolo museo dei maestri d’ascia e dei calafati delle Grazie. Le nuove tecnologie amplieranno lo spazio del Cantiere della Memoria, fondato nel 2016, costruendo un percorso multimediale che darà, letteralmente, voce agli attrezzi, dando così ai visitatori la possibilità di vivere un’esperienza immersiva.

Inoltre, un’audio guida attivabile con un Qr Code consentirà di conoscere in dettaglio nomi e funzioni dei singoli attrezzi esposti. Nell’audio guida saranno visibili e ascoltabili anche le testimonianze di maestri d’ascia e di protagonisti della storia marittima del golfo oltre al catalogo delle barche tradizionali liguri.

Gli studenti dell’istituto diretto da Antonio Fini, sotto la guida di un pool di esperti, da mesi stanno svolgendo ricerche e raccogliendo documentazione sulle collezioni del Cantiere della Memoria e sulla storia marittima del territorio, hanno incontrato anche il maestro d’ascia Francesco Buttà, docente del Cisita per un racconto dal vivo sulla sua esperienza di costruttore di barche. Da queste ricerche sono nati i testi dell’audioguida che è stata registrata nel laboratorio dell’istituto sotto la guida dell’attrice Jole Rosa. Saranno le voci dei ragazzi e delle ragazze ad accompagnare i visitatori attraverso l’audioguida, mentre nello spazio espositivo un sistema multimediale, progettato da Giorgio Pagani, volontario della Nave di Carta, ingegnere del suono e esperto di multimedialità museale di Sfelab, consentirà di sentire e immergersi in un cantiere del passato. Un museo che non solo incrocia tecnologia e memoria ma mette in relazione le diverse generazioni. I giovani nel Cantiere della memoria 5.0 sono protagonisti del processo di salvataggio e valorizzazione del patrimonio marittimo e imparano pagine di storia del loro territorio.

Un’idea completamente nuova di museo che parte dalla scuola e intreccia le competenze di soggetti diversi, associazioni del Terzo Settore come la Nave di Carta e il Cantiere della memoria, aziende come Sfelab, centri di formazione professionale come il Cisita. Le tecnologie digitali si muovono lungo il filo della memoria: bit e asce, rendering e pialle, sound design e marmotta. Se non sapete che cos’è la marmotta tra qualche mese potrete scoprirlo al Cantiere della Memoria 5.0.