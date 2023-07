Il Palio volano per l’integrazione "Anche così cresce la comunità"

Il Palio del golfo non solo come momento di valorizzazione-consolidamento dell’identità marinara ma come occasione per l’integrazione con chi qui non è nato ma vi è giunto, da lontano, e vi risiede. E’ una delle prospettive di lavoro che sta mettendo a fuoco l’assessore delegato e vicesindaco Maria Grazia Frijia che vede nella sfida remiera uno strumento per favorire l’integrazione dei ragazzi stranieri con gli indigeni.

Pensa che verrà il tempo nel quale le fatiche della voga possano diventare appannaggio degli immigrati come succede per il lavoro nei campi?

"No, assolutamente. Non è questo il punto. Il Palio è e sarà sempre un confronto animato dallo spirito di appartenenza al nostro mare e alla nostra terra. Ma qui cresce il numero delle persone di origine straniera. L’integrazione è già un dato di fatto e anche un percorso da costruire. E il Palio può facilitarlo. Sono sicura che, come accade per altri sport, vedremo ai remi dei ragazzi figli di immigrati, magari nati qui, che, anche così, potranno pienamente integrarsi e avere il cuore che batte per i colori della borgata di appartenenza"

Come avvicinare i ragazzi al Palio?

"Anche questo è un tema strategico. Il percorso, oltre al richiamo dell’attività sportiva che ha perno sul meritorio impegno delle borgate, passa dalla scuola. Ho messo in conto un confronto con l’assessore ai servizi educativi Lorenzo Brogi. Dobbiamo vederci per approfondire il discorso nella prospettiva del centenario, per il quale dovranno essere fatte grandi cose. Ci siamo adoperati negli ultimi mesi per creare i presupposti".

Si riferisce al patrocinio del Ministero del Mare?

"Sì, ma non solo. E’ notizia fresca anche il patrocinio dell’Enit, l’ente nazionale italiano per il turismo, emanazione dell’omonimo ministero. Dobbiamo lavorare per tesaurizzare le attenzioni che abbiamo conquistato quest’anno per traguardare l’obiettivo della valenza nazionale del Palio del Golfo".

Non solo motivo di diretta televisiva sulla Rai, dunque...

"Quella manciata di minuti con le barche a fior di mare e il confronto a suon di palate è uno spettacolo unico. Ma quella è solo la punta di un iceberg: dobbiamo sostenere il grande impegno preparatorio e valorizzare l’insieme dei volti del Palio, dalla sfilata in costume al Blue Festival, il nuovo format cultural-scientifico-spettacolare teso ad allargare gli orizzonti della conoscenza del mare e quindi accrescere la consapevolezza del suo valore ambientale e, di conseguenza, il concorso personale alla sua tutela".

Dai ministeri presto a battere cassa per questo, dunque?

"Il giro di boa del centenario ma ancora prima l’anno di avvicinamento ad esso sono senz’altro riferimenti temporali stimolanti per incrementare il concorso di risorse al di là di quelle locali".

A che punto siamo con l’idea della casa-museo del Palio sul waterfront?

"Per ora una suggestione. Godiamoci intanto il primo spicchio di Calata Paita recuperato all’uso urbano nella prospettiva, anche lì, di allargare gli orizzonti".

La partenza con è stata col botto. L’AdSP è ancora alla ricerca di un concessionario...

"Quello che prima si poteva immaginare ora si può constatare; mi riferisco all’area strutturata. Credo che l’interesse sia destinato a crescere nel bel mezzo dei rapporti virtuosi tra traffico crocieristico e città. Con il nuovo accordo ‘Blue Flag’, conseguenza anche dell’impulso dato dell’amministrazione, si compie un grande passo in avanti verso un turismo sempre più sostenibile, per il quale il Palio sarà sempre più motivo di richiamo"

Corrado Ricci