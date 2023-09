Il paese attraverso i ritratti. Abitanti in posa nel set per un album di... famiglia

Due giornate in posa per completare il libro da consegnare direttamente alla storia. Tanti volti racconteranno la vita del paese di Santo Stefano Magra mettendo insieme nell’insolito album di famiglia tanti giovani e anziani, residenti storici ai nuovi arrivati ma anche ai nativi del territorio che la strada della vita ha portato lontano dal paese ma che ancora si sentono figli di Santo Stefano Magra e ne sono particolarmente legati. Sabato e domenica pomeriggio verrà riaperto il set fotografico per completare il servizio e dare ulteriore prestigio all’iniziativa "Ritratti di un paese" organizzata da Arci Santo Stefano Magra di piazza Garibaldi con il patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune e il supporto tecnico del fotografo Paolo Zavanella e di Alessandro Brizzi.

Un grande album di famiglia da conservare con affetto e tramandare alle future generazioni. Sabato e domenica dalle 15.30 alle 19.30 gli abitanti del Comune di Santo Stefano Magra, e comunque nativi del territorio anche residenti altrove, potranno farsi immortalare gratuitamente dallo scatto del fotografo professionista Paolo Zavanella nello studio allestito all’interno dell’Arci di piazza Garibaldi.

Per il momento sono stati oltre 150 i "modelli" che hanno aderito all’iniziativa. "Un’idea di grandissima semplicità - ha spiegato l’assessore Paolo Ruffini - ma al tempo stesso innovativa che sta riscuotendo un enorme successo. Fa davvero molto piacere che i santostefanesi abbiano risposto all’iniziativa che ci consentirà di avere una testimonianza concreta dela nostra comunità. Abbiamo messo insieme storici frequentatori di piazza Garibaldi, personagi conosciutissimi di Santo Stefano Magra con i giovani e alla fine del lavoro ne uscirà davvero un bellissimo ricordo".

Nel fine settimana quindi ultimo appello per i ritardatari per poter completare il lavoro che verrà dato alle stampe e poi presentato in una occasione speciale per i santostefanesi. Infatti è prevista l’uscita ufficiale del libro il sabato precedente la storica Fiera di San Felice, una delle più longeve della Provincia, che si svolge il 15 ottobre, come vuole la tradizione la terza domenica di ottobre. Il sabato la sindaca Paola Sisti, l’assessore Paolo Ruffini e i curatori del volume lo presenteranno ufficialmente e potrà così iniziare la vendita e magari far nascere l’idea di organizzare qualche altra manifestazione fotografica ovviamente inerente la comunità santostefanese.

Massimo Merluzzi