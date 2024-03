Il nuovo molo crociere. Avviata la fase esecutiva

Il futuro del settore crocieristico è pronto al... varo. Un investimento milionario che ha trovato il sostegno dei fondi del Pnrr consentirà di dare il via al progetto del Waterfront, il nuovo molo crociere che andrà a sviluppare nei prossimi 710 giorni di lavoro il settore crocieristico potenziando grazie alla trasformazione urbanistica l’area di accoglienza turistica di Calata Paita. Ha avuto ufficialmente il via la fase esecutiva del piano, una della opere chiave della città, che come prima azione prevede la bonifica bellica dello specchio d’acqua antistante Calata Paita. Al sopralluogo di consegna dell’opera erano presenti Federica Montaresi segretario generale dell’Autorità di sistema portuale, il responsabile del progetto ingegnere Fabrizio Simonelli, l’ingegnere Davide Adreani procuratore speciale del raggruppamento di imprese aggiudicatarie dei lavori che è formata da Fincosit srl capogruppo, Agnese costruzioni e Rcm. L’ufficio della direzione dei lavori, di cui fanno parte l’ingegnere Lorenzo Da Pozzo, i geometri Marco Barattini, Francesco Dalmut e Marco Pallonetto dopo l’accertamento dello stato dei luoghi e verificata la procedibilità all’esecuzione dei lavori ha fissato il cronoprogramma dell’intervento. Iniziando appunto dalla bonifica bellica superficiale e profonda degli specchi acquei e l’avvio del piano di monitoraggio ambientale e relative attività correlate.

Una volta conclusa la prima fase dell’operazione si potrà passare al consolidamento del fondale marino propedeutico alla realizzazione della struttura di banchina sulla quale troveranno attracco le navi da crociera posizionate su due accosti elettrificati della lunghezza rispettivamente di 393 e 339 metri. Il costo del contratto di appalto è di quasi 48 milioni di euro oltre a 542 mila 461 euro relativi agli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso. Il Waterfront avrà un costo complessivo di 57 milioni di euro supportato dai 30 milioni stanziati dal Pnrr. "L’avvio del cantiere del nuovo molo crociere - ha commentato con soddisfazione il presidente Mario Sommariva - costituisce una tappa fondamentale nel percorso di sviluppo del settore crocieristico per il porto della Spezia e nella trasformazione urbanistica in chiave turistico ricettiva delle aree di Calata Paita che saranno interessate dal nuovo Waterfront cittadino".

