Il nuovo libro di Roberto Camurri

Verrà presentato oggi, alle 18.30, alla libreria Liberi Tutti di via Tommaseo, il libro ‘Splendeva l’innocenza’ di Roberto Camurri. Luca ha quarant’anni e conduce una vita senza sorprese: vive da sempre a Monterosso dove gestisce il bar di famiglia, ha una relazione tiepida con Giulia e non riesce a dimenticare Valentina, il suo grande amore del passato. L’estate è lenta e monotona, mentre quella del 2001, invece, era esplosa nella sua vita come dinamite: diciott’anni appena compiuti, i primi baci e la scoperta dell’amore, i pomeriggi al mare e l’incontro con altri ragazzi che in quel luglio si erano trovati insieme. Ma quando una sera Alessio, che abusa da sempre di alcol e droga, scompare senza lasciare traccia, Luca si mette alla sua ricerca, e quell’estate di tanti anni prima torna a presentargli il conto. ‘Splendeva l’innocenza’ è una canzone d’amore, ai desideri feroci della gioventù, ma anche al disincanto dell’età adulta. Ed è un invito a fare pace con se stessi. Con l’autore dialoga Rebecca Buselli.