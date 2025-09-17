Il nuovo lavoro di Baldini

Ascoltare l’opinione dei propri lettori e... realizzare un libro apposta per loro. Lo ha fatto Jessica Baldini e la sua opera, uscita pochi mesi fa, sta avendo un discreto successo. "La scelta di scrivere questo prequel – spiega l’autrice spezzina – è nata da un sondaggio tra chi avesse letto il primo romanzo, ‘Rise’. Il personaggio che era piaciuto, addirittura più del protagonista, era proprio Ray perché era la luce di speranza, il vero eroe dedito ad aiutare il prossimo. E così ho deciso di dedicare un romanzo a questo personaggio, spiegando come abbia fatto a diventare quello che si conosce in ‘Rise’, e cosa lo spinga ad essere un punto di riferimento per gli altri nonostante abbia passato una vita molto dura". ‘Rise’, tra l’altro, ha vinto vari premi: diploma d’onore con menzione d’encomio al Premio Michelangelo Buonarroti e al premio Porto Venere Lord Byron Golfo dei poeti; poi Miglior libro sulla rinascita dagli errori al Premio letterario Ema PesciolinoRosso, una menzione speciale al Canto di Dafne e infine al premio letterario ‘Città di Pontremoli - La via dei Libri’ un’altra menzione d’onore. "Nel libro affronto il tema della depressione e degli attacchi di panico – conclude la trentaduenne – e mostrerò come ci si possa rialzare da tutto questo. Quindi anche in questo romanzo è presente la tematica del risollevarsi, come in ‘Rise’, aggiungendo però altri messaggi". Ray, cresciuto da una buona famiglia, dopo gli studi decide di iscriversi all’accademia militare: con il tempo, entrando nell’esercito, ciò che era stato iniziato per sfizio diventa consapevolezza e maturità. Un tradimento, la durezza della guerra e la consapevolezza dei mali del mondo lo porteranno vicino al punto di non ritorno, e sarà la voglia di avere una famiglia che lo risolleverà, finché una tragedia non incomberà su di lui. Come possiamo portare luce quando tutto intorno a noi è buio? Come si può passare da uomo a pezzi a speranza per gli altri? Ecco i messaggi (e le domande) di cui parla Jessica. Il suo primo romanzo, ‘Rise, è stato pubblicato nel novembre del 2020 per BookSprint Edizioni (come il secondo). Entrambi i libri, presentati dall’autrice anche a Livorno Librexpo, sono acquistabili, oltre che sul sito della casa editrice, anche sulle principali piattaforme online.

Marco Magi