Il nuovo album di NoGang Coma è in ’Crisi di vibes’

Un lavoro discografico dalle varie contaminazioni, o meglio, ‘vibes’. Contaminazioni riversate anche sulla molteplicità delle varie personalità, che animano l’album in vendita su tutte le piattaforme online. ‘Crisi di vibes’, l’ultimo lavoro dello spezzino Coma NoGang, è infatti la sincrasi tra crisi di personalità e vibes. Un album, quindi, che prende il nome da un concetto semplice ma allo stesso tempo di grande valore. Non vuole essere catalogato in un genere particolare e lo stesso concept viene espresso nella cover di questo progetto discografico.

Nelle 13 tracce, tra cui 5 feat, dunque, non solo hiphop, ma piuttosto un universo che abbraccia la musica a 360 gradi. Il secondo album di Coma NoGang, è stato prodotto da Elia Martorini Venturini e Nicolò Spinatelli per l’etichetta spezzina BeatGarden. Nella tracklist ecco ‘Charme’ (prodotta da Daino), ‘Caveau (giorni no)’ (da Macs), ‘Nel quartié’ (feat. Keir) e ‘Nostalgia 2000’ (da J Tia), ‘Muscle’ (feat. Omry) (da Jimmy Ice), ‘I diavoli di Bel Air’ (feat. Millelire) (da Burl1), ‘Tutta scena’ (feat. Nove NoGang) (da Cda), ‘Andiamo via’, ‘Luna Mia’, ‘Joe Gage’, ‘Click Clack 2’ e ‘West Italia’ (da Del1) e ‘Ragazzi d’oro’ (feat. Braska) (da LoZar).

Gabriele Comandatore, alias Coma NoGang, nasce a Gela il aprile del 1997 e si appassiona fin da giovanissimo al mondo dell’hiphop presenziando, già all’età di 12 anni, alle battle e contest della sua città natale, prima di trasferirsi nel Golfo dei Poeti. Gabriele inizia a scrivere, di fatto, all’età di 13 anni, poi, col passare del tempo, compie una scrematura di tutti i suoi progetti elementari, facendo uscire il mixtape ‘Menefreghista’ e diversi singoli sul suo canale ufficiale. Partecipa a tantissimi contest cittadini fino ad arrivare a BeatGarden proprio grazie a uno di questi campionati. Da qui il ritiro dalle scene per circa un anno e mezzo, anche per via di un infortunio avuto sul lavoro, poi i singoli di successo ‘Maracuja’, ‘Gad Damn’ e ‘Charme’’, oltre a ‘Intanto Ep’, che contiene i brani ‘Top’, ‘Glory Hole’, ‘Serio’ e ‘Runner’ prodotti da Del1.

Marco Magi