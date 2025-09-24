Il nubifragio arriva senza allerta. Allagamenti e frane sulle strade. Traffico in tilt, auto e bus in panne

Allagamenti, rallentamenti e auto in panne. Nonostante l’allerta meteo arancione per piogge diffuse emanata lunedì fosse ormai alle spalle, ieri mattina il maltempo si è abbattuto con forza su un po’ tutta la provincia causando non pochi disagi. La pioggia torrenziale ha colpito in particolare la zona fra Porto Venere e Cadimare, allagamenti si sono registrati alle Grazie e Fezzano con problemi per la viabilità. Non sono mancate frane e piccoli smottamenti come a Panigaglia e lungo la Napoleonica, interessata dalla caduta di alcuni sassi rimossi dal personale del Comune e Protezione civile. Sin dalle prime ore del mattino il centralino dei vigili del fuoco è stato preso d’assalto dal numerose telefonate. A San Terenzo l’acqua ha invaso i fondi di alcuni negozi nella zona del lungomare. A Romito è stata rimossa una pianta caduta a terra. Ad Ameglia il pluviometro di Montemarcello ha segnato 29 millimetri in 15 minuti e oltre 50 in un’ora, valori che hanno messo a dura prova la rete di smaltimento. Picchi di intensità superiori ai 280 mm/h hanno causato allagamenti e la chiusura temporanea di via Fabbricotti, per garantire il deflusso delle acque. Non sono mancati i problemi anche a Spezia: in viale San Bartolomeo i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per alcuni allagamenti.

A Sarzana alle prime avvisaglie del forte temporale il sindaco Cristina Ponzanelli, poco prima delle 7.30, ha convocato il Centro operativo comunale, in previsione dell’imminente orario di apertura delle scuole. Per monitorare la situazione, chiudere i guadi e controllare i sottopassi, è entrata in azione la Protezione civile, coadiuvata dai vigili urbani e uffici comunali. E’ stata disposta l’immediata chiusura dei cimiteri urbani. Nell’arco della mattinata, si sono verificate alcune criticità, come gli allagamenti dei vari sottopassaggi cittadini, tra cui quello di via del Murello, quello di via Aurelia in prossimità del Brico Io, quello via San Bartolomeo e vicino all’Ipercoop. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con lunghe code su tutta la rete viaria. L’acqua è entrata anche nella sala d’attesa della stazione, ma senza conseguenze per i viaggiatori. Numerosi i veicoli rimasti in panne, tra cui anche un mezzo di Atc. Segnalata la piena di canale Gonfiatelli, con intervento da parte del Canale Lunense.

E.S.