"Il nostro interesse è difendere i lavoratori"

"Ma quali interessi di bottega, noi difendiamo i lavoratori": così Stefano Bettalli, segretario generale della Filt Cgil, risponde a Fit Cisl e Uiltrasporti che proprio ieri avevano tacciato il sindacato di "comportamento opportunista" riferendosi alla mancata firma unitaria sugli accordi stipulati nelle trattative con Lsct. "Il nostro mancato consenso nasce dal fatto che l’azienda si è rifiutata di fornire dati sulle prospettive future è non si è presa alcun impegno di riconoscimento di nessuno tipo nel caso in cui ci fosse una forte ripresa del lavoro. Ripresa che, se avverrà come noi auspichiamo, comporterà turni massacranti in estate e senza ritorno economico, col rischio più che probabile, che mentre ai lavoratori si chiede un ulteriore sacrificio, l’azienda stessa chiuda la fine dell’anno con un utile importante e risparmi pure sui salari" afferma Bettalli, per il quale "bastava che l’azienda trovasse il modo di inserire una clausola e spiegasse i dati. La scusa di non volerli fornire a causa della fuga di notizie sui giornali, di cui ci siamo assunti la piena responsabilità al tavolo, ci è sembrata una sorta di ripicca. Noi non disconosciamo i contenuti dell’accordo e nemmeno non siamo disponibili a non fare sacrifici, ma riteniamo opportuno che qualora tale sacrificio si faccia debba avere un riconoscimento con forme da concordare". "Non abbiamo giudicato la scelta di Cisl e Uil, ma abbiamo contestato le aziende e quanto attuato, sia nel caso di Lsct che il più recente caso di Eagle Services. A noi – continua il sindacalista della Cgil – pare fin troppo evidente che quanto sta accadendo nel porto di Spezia sia frutto di un mutamento di politica gestionale del terminalista, che non è più intenzionato a fare ‘da mamma’ a tutto il sistema. Crediamo sia giusto anche interrogarsi se il comportamento di Lsct, che macina da anni milioni di utili, in una concessione pubblica, in un territorio che non è casa sua, sia di buon senso.

Nessuna legge impedisce a Lsct tale comportamento, però allora si faccia chiarezza, e si decida se si vuole interiorizzare tutti i segmenti di attività portuale, oppure procedere con appalti diversi o nuovi tramite anche proprie controllate". Il segretario della Filt Cgil dice che "se l’obiettivo di Lsct è fare utili, per la Filt Cgil è la difesa del porto di Spezia, dei suoi lavoratori e del loro salario, delle imprese del territorio. Questo è quello che deve fare un sindacato moderno, responsabile e legato al territorio, e crediamo, soprattutto, che avallare certe scelte possa acuire la sempre più marcata mancanza di fiducia tra lavoratori del terminal e azienda".