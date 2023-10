Il nostro generale. Duecento anni fa nasceva il ’sovrano’ del pantheon spezzino

Un ’padre’ della città. Come all’epoca erano considerati padri della patria Garibaldi, Cavour e Vittorio Emanuele. C’è una rappresentazione plastica, in chiave architettonica, del ruolo che Spezia riconobbe a Domenico Chiodo, l’alto ufficiale (e architetto) del Genio militare a cui si deve l’edificazione e la crescita della città nel suo attuale assetto urbanistico. Una rappresentazione ’visiva’ legata all’intersezione fra la via che del generale-urbanista porta il nome, con corso Cavour da un lato e piazza Garibaldi dall’altro, e l’area dei giardini, l’allora piazza Vittorio Emanuele II. Domenico Chiodo, di cui il prossimo 30 ottobre ricorrono i duecento anni dalla nascita, ha insomma un posto di rilievo nel Pantheon cittadino riservato ai grandi della storia recente.

Un riconoscimento se non inedito almeno poco frequente dal punto di vista storico, se è vero che Chiodo fu soprattutto il progettista di una piazzaforte militare e non un benefattore cittadino in senso stretto. Eppure il legame fra Spezia e il generale fu molto stretto, come rivelano i molti documenti ancora oggi disponibili. "Il rapporto con le istituzioni di allora (siamo nella seconda metà dell’800, ndr.) in effetti era ottimo – osserva oggi l’ammiraglio Silvano Benedetti, già direttore del Museo tecnico navale dal 2013 alla fine del 2017, profondo conoscitore della storia militare della città, oltre che attuale presidente della Pro loco del Golfo –, prova ne sia la riconoscenza tributata all’alto ufficiale dal Consiglio comunale di allora, all’epoca dell’esproprio delle aree di San Vito su cui sarebbe dovuto sorgere l’Arsenale. In questo contesto era stato acquisito anche un tratto del vialetto a mare particolarmente amato dagli spezzini che lì andavano a fare le loro passeggiate e che ricorre spesso nei paesaggi di Fossati. Di fronte a quello ‘scippo’ il Comune chiede a Chiodo di adoperarsi, in qualche modo, per compensare la perdita. E il generale si fa carico di questa istanza, replicando quel viale all’altezza di Marola, sottratto alla città con la destinazione militare dell’area, col disegno di viale Italia, sul versante di Levante. La città apprezza e interpreta quella scelta come atto di sensibilità e il Consiglio esprime tutta la propria gratitudine con un atto ufficiale dell’assemblea civica". C’è anche altro, però, nelle scelte di Chiodo che lo legano alla città… "Indubbiamente la grandezza del suo progetto, che ne fa un personaggio di estrazione militare del tutto sui generis, sta nel fatto che, progettando un’infrastruttura militare come l’Arsenale, il generale del Genio pensa a 360 gradi, con un’attenzione particolare non solo agli aspetti militari ma anche alle esigenze di sviluppo della città, anche perché è da Spezia che dovevano venire molte delle risorse necessarie alla realizzazione della nuova opera, a cominciare dalle maestranze da impiegare nel cantiere. Quello di Chiodo fu un contributo decisivo alla stesura del piano regolatore".

Intuizioni riconosciute, peraltro, non solo qui. "A vedere il progetto spezzino – ricorda Benedetti – arrivarono delegazioni anche dall’estero perché esso rappresentava qualcosa di rivoluzionario. Non a caso Chiodo, ormai personaggio di caratura internazionale, venne invitato all’inaugurazione del Canale di Suez nel novembre 1869, un soggiorno che probabilmente gli costò la vita a causa, si ritiene, di una grave malattia tropicale che forse contrasse proprio in quel paese. Le sue condizioni si aggravarono in modo irreversibile nel giro di pochi mesi e l’anno successivo se ne andò. Morì il 19 marzo 1870, il giorno del patrono della città". Grande ed autentico il cordoglio della città. Fu lo stesso sindaco di allora a portare il deferente saluto di Spezia alla vedova, mentre le luci del Civico si spensero in segno di lutto, come si sarebbe fatto per uno spezzino ’vero’.