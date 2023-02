Il nostro ’don’ risponde alle domande

Abbiamo intervistato don Francesco Vannini, parroco della chiesa Nostra Signora della Salute della Spezia, per comprendere se in qualche modo possiamo trovare un legame tra la festa di Carnevale e la religione cristiana.

Che significato ha il carnevale nella religione?

"Non è una festa religiosa, ma è una festa di origine romana per festeggiare la vita e per sottolineare vari aspetti di essa in modo variegato. Viene collocata nel martedì grasso, il martedì prima del Mercoledì delle Ceneri, dove si vuole togliere tutta la carne, carnem-levare, da dove deriva il nome carnevale".

Che legame ha il carnevale con la Quaresima cristiana?

"Il carnevale sarebbe il tempo del grande banchetto prima dell’astinenza, prima della Quaresima, la quale è un momento importante per la preparazione alla Pasqua, un recupero della propria identità battesimale, un periodo connotato da diversi pentimenti con dei riti speciali in cui ci si prepara mentalmente a questo itinerario, perciò è più importante il tempo della Quaresima rispetto a quella del carnevale."