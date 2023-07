Il nodo governance su Via dell’Amore "A Riomaggiore parte degli incassi"

di Franco Antola

Fabrizia Pecunia, sindaca di Riomaggiore, lo sa bene: quella della promozione di via dell’Amore, da sabato scorso riaperta per i primi 160 metri, è una sfida che si gioca a livello planetario. Scelte non coerenti con questa dimensione rischiano non solo di non sfruttare appieno un patrimonio di inestimabile valore, ma anche di arrecare ai territori danni irreversibili. Ecco perché, a dispetto delle polemiche che stanno montando in questi giorni rispetto a un temuto cambio di governance che – si dice – di fatto taglierebbe fuori il Parco dalla gestione di uno dei sentieri più iconici del mondo, uno dei primi atti della sua giunta è stato quello di mettersi nelle mani di un luminare della materia, il professor Lorenzo Cuocolo che all’Università di Genova presiede il corso di Diritto dello sviluppo sostenibile. Sarà, la sua, un’assistenza a tutto campo, di supporto giuridico-legale ma anche di garanzia di un modello che potrebbe rappresentare un unicum nel panorama mondiale. "La nostra idea – spiega la sindaca – è quella di trovare una formula capace di coniugare modelli di sostenibilità sociale ed economici adeguati per reggere la sfida che abbiamo di fronte. Per questo capisco poco le proteste montate in questi giorni, considerato che la nostra linea di azione non è in conflitto con chicchessia ma di assoluta collaborazione. Fra aprile e maggio abbiamo attivato un tavolo di confronto per discutere proprio di questo, ma non mi risulta che né il Parco né il sindaco di Monterosso abbiano avuto molto da dire. Comprendo poco anche chi ha espresso critiche a prescindere. E a breve abbiamo programmato un incontro con le associazioni di categoria per parlare di tutte queste tematiche, comprese le aperture invernali, e anche di via dell’Amore, rispetto alla quale metteremo sul tavolo una proposta potente e innovativa". Problemi di governance a parte, col trasferimento della gestione in capo al Comune di Riomaggiore, che ha fatto storcere il naso a qualcuno, nei giorni scorsi lei ha parlato, per via dell’Amore di una svolta in chiave museale. Di cosa si tratta di preciso?

"Con la conclusione della prima fase dei lavori cominciano ad aprirsi nuove, impensabili prospettive di fruizione, anche se già da anni quel sentiero costituiva un unicum, basti pensare che già nel 2011 si registravano qualcosa come 879mila passaggi. Ora è tempo di mettere mano a un nuovo modello. E’ impensabile che si continui con il vecchio schema: l’arrivo in treno dei turisti, la visita mordi e fuggi a senso unico e poi via. C’è bisogno d’altro".

Cioè?

"Le idee non mancano, oltretutto si tratta di recuperare un tunnel da mettere in sicurezza e sottrarlo all’attuale degrado. C’è anche una parte di giardino che potrebbe essere trasformato in orto botanico per valorizzare le peculiarità vegetali delle Cinque Terre. Via dell’Amore non può essere considerato semplicemente un sentiero che, detto per inciso, nessuno vuole scorporare dalla Card 5 Terre. L’idea nostra è di farne un percorso storico, culturale e identitario, in un discorso di destagionalizzazione di cui vogliamo parlare con tutti gli interlocutori. A proposito: si dice che il biglietto da 5 euro sia caro, in realtà è compresa anche la visita del castello, quindi si tratta di tre euro. Insomma se arrivi a Riomaggiore devi sapere che c’è altro da da scoprire, recuperando anche tradizioni radicate come la festa dei pittori degli anni ‘70 e ‘80. Via dell’Amore deve accompagnarci nella storia del territorio, per questo abbiamo pensato al coinvolgimento anche dei produttori agricoli, perché la storia delle Cinque Terre, va ricordato, è storia di contadini. Il museo diffuso deve servire a promuovere questo. Senza contare che con un progetto di valenza internazionale si potrà trattare da posizioni di forza anche con Trenitalia su materie come il recupero di spazi a Manarola, una diversa regolamentazione dei treni, il collegamento con via dell’Amore, gli ascensori e via dicendo. Insomma c’è un modello tutto da ricostruire, di cui abbiamo anticipato solo una piccola parte e in via del tutto sperimentale. Quanto al Parco, è ovvio che debba essere parte di questo progetto, lo abbiamo sempre invitato al tavolo della discussione e se avesse avuto, finora, istanze diverse, avrebbe dovuto manifestarle. A parte ciò, se dico che non intendo escludere dal progetto la Cinque terre card, viene meno l’oggetto del contendere. O no?".

Ci sono però aspetti non trascurabili come il modello di governance e la gestione degli introiti delle visite. Che cosa ha in mente?

"Su due aspetti non intendiamo transigere: il progetto deve essere governato dal Comune, entro il cui territorio è inserita via dell’Amore, anche perché eventuali errori di governance ricadrebbero su di noi. In secondo luogo vogliamo che una parte degli incassi vada al Comune, l’attuale modello non lo consente e noi non abbiamo incassi diretti, a parte l’irrilevante tassa di soggiorno. Se arrivano 5 milioni di visitatori i servizi vanno dimensionati per quel numero. Per dire, oggi il Parco non finanzia il decoro né i bagni pubblici. Il modello deve cambiare. Le opposizioni immotivate rischiano di destabilizzare il sistema, danneggiando l’immagine del nostro turismo. Ecco perché suggerisco di abbassare i toni".